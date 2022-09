A Nissan a Siemensszel fejleszti az új e-crossover gyártósorait

A Siemens készíti a Nissan új gyártósorait Japánban. A Tochigi prefektúrában lévő üzemben gyártják majd a tisztán elektromos crossover, az Ariya járműveit. Az új projekt a két vállalat hosszú ideje fennálló együttműködésén alapul, melynek keretében a Nissan már az eddigiekben is a Siemens szoftvereivel optimalizálta járműveinek tervezését és gyártását. Az átfogó, végpontokig érő digitális megoldásokkal az autógyártó az információforrások széles körét kapcsolja össze az életciklus-kezelő (PLM) platformokon keresztül.

Álomszerű szezont zárt az Arrabona Racing Team: a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói csapata az osztrák és magyar sikerek után sem veszítette el remek formáját, és Németországan, az évad legnagyobb presztízsű versenyén is a dobogón végzett .

A Maserati idén tavasszal egy különleges digitális világpremieren mutatta be legújabb prémium szabadidő-autóját, a Grecalét. A márka kizárólagos hazai forgalmazója, a Wallis Motor most Magyarországra is elhozta a Maserati egyik legújabb modelljét, amivel az olasz luxusautó-márka még szélesebb vásárlói kört kíván megszólítani. A Grecale alapverziója már kicsivel több mint 31 millió forinttól elérhető.