Interjú a Magyar E-sport Válogatott tagjával

forrás: Prím Online, 2022. szeptember 6. 11:24

Mindenekelőtt gratulálunk a győzelmedhez, amelynek révén a Magyar E-sport Válogatott tagja lettél. Milyen elvárásokkal indultál a megmérettetésen?

Köszönöm szépen! Megmondom őszintén, nem számítottam erre az eredményre. Természetesen minden tornán úgy indulok el, hogy nyerni szeretnék, de most próbáltam a realitás talaján maradni. Korábban ugyanis jobbára a FIFA-játékban versenyeztem, illetve a riválisaimnál kevesebbet játszottam a futballszimulátor 2022-es kiadásával, így nem a győzelmet tűztem ki célul. De nagyon örülök, hogy sikerült!

Kérlek, meséld el azok kedvéért, akik kevésbé jártasak az e-foci világában, hogy mi a különbség a két játék között.

Az eFootball egyéni játék, tehát valamennyi pályán lévő karaktert egy játékos irányítja, míg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség nevével fémjelzett játékban elsősorban csapatban, 11 a 11 ellen játszunk, akárcsak a rendes fociban, tehát a hagyományos posztokon, ahol mindenkinek megvan a saját karaktere. Persze ez utóbbiban is küzdhetünk egy az egy elleni felállásban – ebben a játékmódban is indulok viadalokon, és az elért eredményeim miatt éppen idén szerződtetett 1v1-es játékosként is a TrollFoci-Hálószaggató Esport. Tulajdonképpen az ott eddig szerzett ismereteimet ültettem át az eFootballba, nem volt ismeretlen tehát számomra, hogy én „vezessek” egy egész csapatot. A júniusi nagydöntőben a Manchester Uniteddel léptem pályára, mivel az a kedvencem, és a kedvenc focistám, Cristiano Ronaldo is ott játszik jelenleg.

Nyolcadik kiemeltként jutottál be az eFootball nemzeti válogatóversenyének a fináléjába, mondhatni az „utolsó” helyről sikerült kivívnod a győzelmet. Melyik összecsapás állított a legnagyobb kihívás elé?

Valamennyi mérkőzés igen szoros volt, hiszen kiváló játékosok ellen kellett bizonyítanom. Kezdetként mindjárt a nemzeti válogatott tavalyi tagjával, az első helyen kiemelt Cujóval (Keresztes Hunor) szemben, aki ugyancsak a TrollFoci-Hálószaggató Esport versenyzője. Már az első meccsen nagyon magasra tette a lécet, hiszen a 92. percben kiegyenlített, majd a 121. percben a győztes találatot is megszerezte, a következő két találkozónkat azonban már sikerült megnyernem. Nagy kihívást jelentett a második kör is, ahol Majorosi Chrisszel, az MTK e-sportolójával játszottam, de a felsőházi döntő meccsei voltak a legnehezebbek. Tibikunnal ugyanis végig igen nagy presztízscsatát vívtunk: az első mérkőzésünkön például hátrányból fordított, a harmadik során pedig csak a 120. percben tudtam egyenlíteni, és végül büntetőpárbajban sikerült fölé kerekednem. Szerencsére mindvégig jól tudtam koncentrálni, így a fináléban, a szintén az MTK színeiben induló GodorDonat ellen is. Az első mérkőzésünket éppen Ronaldo góljával nyertem meg, a 90. percben, míg a végső összecsapásunkat szintén büntetőkkel.

Több mint hatéves e-sport-tapasztalattal rendelkezel, de nem csupán rajongója, hanem aktív résztvevője is vagy a labdarúgásnak. Tavaly mondtál búcsút profi pályafutásodnak, amelynek folyamán például kétszer is dobogóra állhattál a BVSC-Zugló ifjúsági csapatával a másodosztályban, azután az Ikarus BSE színeiben a BLSZ I. osztályában is bemutatkoztál, majd az egyetem mellett döntöttél, ahol futballedzőnek tanulsz. Miért választottad ezt a hivatást?

Azért szeretnék futballedző lenni, mert Édesapám is az. Igazából a focipályára születtem, és négyéves koromban olyannyira beleszerettem, hogy azóta a foci az életem, és részben ezért kezdtem el a virtuális térben is ezzel játszani. A sportolás és a játék szerintem remek összhangban vannak egymással, nagyon jó dolognak tartom például, hogy a virtuálisan elsajátított cseleket megpróbálhatod a való életben is megcsinálni, és ez fordítva is igaz. Én egyébként azt valósítom meg a FIFA-játékban, amit a profi pályafutásom során nem tudtam: ott belső védőként játszottam, mivel mindig is magasabb voltam a kortársaimnál, tehát „lassabb”, „nagydarab” gyereknek számítottam, itt viszont a jobb szélső posztján azt élem ki, hogy alacsony vagyok, és nagyon fürge. E-sportolóként nagyon pozitív és élménydús időszaknak bizonyult számomra az elmúlt év, hiszen a FIFA22-ben egyéniben a 4. helyet szereztem meg az őszi K&H E-kupán, majd miután a Magyar E-sport Válogatott tagja lettem, a TrollFocival megnyertük a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság tizenharmadik szezonját.

A közelgő Európa-bajnokság egyúttal a decemberi 14. IESF Világbajnokság kvalifikációs selejtezője is lesz. Hogyan készülsz a megmérettetésre?

Naponta körülbelül 5-6 órát gyakorolok a játékkal. Minderre azért nyílik lehetőségem, mert mind a Magyar E-sport Szövetségtől, a HUNESZ-től, mind a csapatomtól minden támogatást megkapok, hogy a lehető legjobban sikerüljön a felkészülésem, ami most a legfontosabb az életemben. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, ahogy Cujónak is, aki szintén nagyon sokat segít nekem ebben.