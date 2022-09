Kereslet lenne, mégis nehéz helyzetben van a gépgyártás

forrás: Prím Online, 2022. szeptember 6. 09:57

A gépiparban sincs kolbászból a kerítés ezekben a hónapokban. Az árajánlatok elkészítése akár három-négy hétbe is telhet, ugyanis a vállalkozóknak alaposan át kell számolniuk, milyen szerszámot mennyiért és milyen határidőre tudnak beszerezni. Nem kevés esetben előfordul, hogy mire az ajánlat végére érnek, addigra 5-10 százalékos drágulás áll be a piacon az érintett eszközökre.

Schneider László

Schneider László, a Scheinder-Terv Bt. ügyvezetője rámutatott: a várakozási idő korábban elképzelhetetlen mértékben kitolódott. Míg egy évvel ezelőtt az elektronikai elemekre, így a hajtásokra és vezérlőkre néhány hetet kellett várni, úgy ez most már akár egy esztendő is lehet.

„A gépiparban mindenki rövid határidőre adja az árajánlatokat, de egy-egy hirtelen, előre nem látható változás boríthat mindent. Túlárazni nem lehet, mert a vevők is érzékenyek, ugyanakkor a másik oldalról a vas árát heti bontásban adják meg a kereskedők, amire nehéz távlatokban alapozni. Az előkészítő munkálatokban ez óriási gondokat okoz, erre nem lehet sehogy felkészülni” – mondta a 2001-ben alakult cég ügyvezetője.

A gépészmérnök szerint így fordulhat elő, hogy valaki bekér egy ajánlatot, majd hetekig ül rajta, de mire elfogadná, az aktualitását veszíti. Ezt követően viszont hiába számolják újra a költségeket, a megrendelő jellemzően az eredeti elképzeléshez ragaszkodik.

Fejlődnének a gyárak, de tartanak is tőle



A jelenleg 29 alkalmazottat foglalkoztató, évi 400 milliós árbevételt generáló gépipari vállalat tulajdonosa felhívta rá a figyelmet, hogy a vas ára alaphangon 30-40 százalékot drágult 2022-ben, de bizonyos alkatrészekhez már csak dupla akkora összegért lehet hozzájutni, mint év elején.

„Az energiaválság és a jelentős munkaerőhiány miatt sokakban fogalmazódik meg, hogy automatizálják a gyáraikat, ami leegyszerűsíthetne rengeteg folyamatot. A másik oldalon viszont ott lóg a levegőben az orosz–ukrán háború által okozott krízis és a negatív gazdasági prognózisok, ami óvatosságra int mindenkit. Rengeteg a bizonytalanság” – mutatott rá.

Kérdésre válaszolva végezetül szót ejtett arról is, hogy a jelenlegi helyzet nemcsak a gépipari szereplőknek rossz, hanem a végfelhasználóknak is. A végén mindig a lakossággal fizetteti meg ugyanis a piac az áremelkedést, ami ebben a bonyolult környezetben elkerülhetetlen lesz a gépipar által gyártott termékek esetében is.