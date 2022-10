Kiválóan teljesítettek a TIER mikromobilitási megoldásai

forrás: Prím Online, 2022. október 29. 11:43

A TIER vállalati fenntarthatósági stratégiájának közzététele kapcsán 22 ország forgalmi adatait elemezte és ezek alapján határozta meg a következő évek fenntarthatósági és környezetvédelmi célkitűzéseit. A stratégiában publikált új adatok alapján a TIER eredményesen lép fel a klímaváltozás ellen. A kibocsátás csökkentése összesen több mint 8.000 London-New York repülőútnak vagy 55 351 Berlinből Párizsba tartó autóútnak felel meg.

A TIER 2018-as indulása óta a Spin és a nextbike felvásárlásával világszerte közel 540 városban indította el különböző szolgáltatásait, most pedig az összesített adatok mellett az egyes piacokon elért hatást is vizsgálta a vállalat. Csak Magyarországon több mint 35 tonnával csökkent a CO 2 kibocsátás az e-rollereket választó felhasználóknak köszönhetően. Hazánkban a 2021-es indulás óta több mint 200.000 kilométernyi autós utazást váltott ki a TIER. Németországban, ahol a vállalat székhelye is található, sikerült a legnagyobb mértékben átállni az autós utazásokról az e-mobilitási eszközökkel megtett utakra. A TIER 104 németországi városban, többek között Berlinben, Hamburgban, Stuttgartban és Dortmundban, közel 25 millió kilométernyi autós utazást váltott ki.

„Azért hoztam létre a TIER-t, hogy megváltoztassuk a mobilitást azáltal, hogy arra ösztönözzük az embereket, szálljanak ki az autójukból és használjanak fenntarthatóbb közlekedési lehetőségeket. Örömmel jelenthetem, hogy 2018-as alapításunk óta jelentős lépéseket tettünk ezen az úton. Mind büszkék vagyunk azokra a változásokra, amelyeket eddig közösen elértünk, de tudjuk, hogy még sok a tennivaló – mondta el Lawrence Leuschner, a TIER Mobility vezérigazgatója. – Ezért is készítettük el a vállalati fenntarthatósági stratégiánkat, amely a döntéshozatal minden aspektusába beépíti a fenntarthatósági alapelveinket és segít nekünk abban, hogy mérhetőbb, hosszú távú célokat tűzzünk ki, és még átláthatóbbá tegyük az előrehaladásunkat."

„A fenntartható fejlődés előmozdítása az egyik legsürgetőbb kihívás, amellyel szembe kell néznünk. Azért vezettük be ezt az új keretrendszert, hogy biztosítsuk, hogy a TIER a jövőben is kiemelkedően teljesítsen ezen a területen – tette hozzá Ailin Huang, a TIER fenntarthatósági vezetője. – Már nagyon várjuk az új intézkedések bevezetését, amelyekkel elérhetjük a fenntarthatósági céljainkat. Arra kérjük az iparágban dolgozó kollégáinkat, a velünk együttműködő városokat és a politikai döntéshozókat, hogy tegyenek ők is a közös jövőnkért és teremtsenek kedvező környezetet a mikromobilitás széles körű elterjedéséhez.”