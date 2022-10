Milliárdos eredmény és ambiciózus jövőkép a Deltától

forrás: Prím Online, 2022. október 31. 15:09

Október 28-án tartotta a Delta Technologies Nyrt. éves rendes közgyűlését, ahol a részvényesek elfogadták a társaság 2021-22. üzleti évére vonatkozó beszámolóját, valamint meghallgathatták a 2023-2027. évi üzleti ciklusra vonatkozó vezetői előrejelzést.

A társaság csoportszintű nettó árbevétele nem csupán az előző időszaki 13 milliárd forintos szintet haladta meg, de az év közben jósolt 17 milliárdos szintnél is jócskán magasabb lett, mindösszesen 26,6 milliárd forintra nőtt. Az adózott eredmény ezzel párhuzamosan a korábbi 142 milliós veszteség helyett 1milliárd forint nyereségre változott. Ez EBITDA szinten 1,4 milliárd forintot, és 5,23 százalékos profitrátát jelent.

A közgyűlésen az igazgatóság a következő fél évtizedre vonatkozó üzleti és pénzügyi célokat is ismertetett. Az árbevétel megugrása kapcsán bemutatott üzleti területek és a hozzájuk kapcsolódó szerződésállomány jól igazolja a Delta jelenlegi és további növekedési kilátásait. Mintegy 1800 milliárd forintra rúg azon informatikai keretmegállapodások összértéke, ahol a Delta valamilyen formában beszállítóként – akár konzorcium vezetőjeként vagy tagjaként – közreműködik. A közigazgatás, az egészségügy és az oktatás területén végzett informatikai fejlesztések mellett folyamatosan emelkedik az Ipar 4.0 szakterületén nagyvállalatok és kkv-k részére teljesített megbízások volumene is, a gyáripartól a mezőgazdaságon át a logisztikáig. A Delta vezetése optimista az ebben az üzletágban rejlő további potenciált illetően, és 2027-re akár 9 milliárd forintos éves árbevételt sem tart lehetetlennek, kifejezetten Ipar 4.0 és smart megoldások területéről. Ezekhez kapcsolódik az a célkitűzésük is, hogy növeljék a hozzáadott értéket az elvégzett rendszerintegrátori munkáknál. Ezeknek a céloknak a teljesíthetőségét egyrészt prominens nemzetközi partnerek hazai beszállítói képviseletének felállításával, valamint hazai fejlesztői vállalkozások akvizíciójával is támogatni kívánják. Utóbbi területen a társaság vezetése félszáz potenciális felvásárlási célpontot figyel folyamatosan. Mindezen stratégiai tervekkel alátámasztva a 2027-es üzleti évre a Delta Technologies Nyrt. célkitűzése, hogy a vállalat csoportszintű árbevétele 50-55 milliárd forint közötti szintre emelkedjen, évi átlagos 16 százalékos árbevétel növekedéssel. További célkitűzés, hogy az EBITDA marzs a jelenlegi 5 százalékról, a 2027-es üzleti évre 11 százalékra növekedjen. Amennyiben az ambiciózus tervek ezen az ötéves időtávon teljesülnek, a cég osztalékfizetést is kilátásba helyez.

„A 2021-22. évi pénzügyi eredményünk nem csupán azt igazolja, hogy a tőkepiacon megkezdett utunk akadályait jól vettük, hanem azt is, hogy méltóak vagyunk a Budapesti Értéktőzsde indexkosarában való szereplésre. Az államigazgatás és a privát szféra digitalizációs partnereként, a szakmailag kiemelkedő kvalitású csapatunk ismeretében a következő fél évtized töretlen növekedését is bizakodóan látjuk” – mondta Csontos Zoltán, a Delta Technologies Nyrt. elnöke.

Kisrészvényesi kezdeményezésre a közgyűlésen elfogadtak egy javaslatot, mely a cég vezetésének saját részvények vásárlására ad felhatalmazást 2024. április végéig kiterjedő időszakra, legfeljebb a mindenkori alaptőke negyedéig terjedően, a mindenkori előző napi záróárfolyamhoz képest 80-120 százalékos sávban.

A közgyűlés továbbá a felügyelőbizottság tagjának szavazta meg öt évre Tima János pénzügyi és szervezetfejlesztési szakembert, Alcsútdoboz egykori alpolgármesterét.