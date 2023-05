A mesterséges intelligencia korának üzleti megoldásait mutatta be az SAP

forrás: Prím Online, 2023. május 19. 12:41

A bejelentések között szerepelt az üzleti megoldásokba épített, felelős mesterséges intelligencia, a vállalati externáliák méréséhez szükséges karbonlábnyom-könyvelési rendszer, valamint az ellátási lánc tűrőképességét és rugalmasságát erősítő iparág-specifikus hálózati megoldások. Ezekkel a fejlesztésekkel az SAP ügyfelei a felhőben tovább fejleszthetik üzleti modelljeiket, a működésük középpontjába tudják állítani a fenntarthatóságot, és növelhetik az agilitásukat, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezetben is sikeresek lehessenek.

„A világszinten érezhető geopolitikai feszültségekkel, az anyag-, termék- és munkaerőhiánnyal, valamint az új szabályozásokkal terhelt üzleti környezetben az ügyfeleink világszerte azzal fordulnak az SAP-hoz, hogy ezekre a legsürgetőbb kihívásokra is adjon megoldást” – mondta Christian Klein, az SAP SE vezérigazgatója és igazgatótanácsának tagja. „Az SAP Sapphire orlandói konferenciáján bejelentett újításaink a felelősen alakított technológiai örökségünkre, valamint több évtizedes iparági és szakmai tapasztalatainkra épülnek annak érdekében, hogy biztosítsuk ügyfeleink sikerét most és a jövőben.”

Üzleti célokra épített mesterséges intelligencia

Az új AI-korszak hajnalán az SAP elkötelezett annak érdekében, hogy a portfóliójába jelentős mesterséges intelligencia-képességeket építsen be az ügyfelei munkafolyamatai során felmerülő, kritikus problémák megoldásához.

Az ügyfelek magabiztosan használhatják az SAP Business AI-t, mert azt felelősségteljesen építik. Az SAP a konferencián több kiemelkedő fejlesztést jelentett be az SAP Business AI-hoz kapcsolódóan, köztük olyan innovációkat, amelyek személyre szabják az ügyfélkapcsolatot, eredményesebbé teszik a beszerzést, és bővítik a szervezetek lehetőségeit a speciális tudással és képességekkel rendelkező új munkavállalók megtalálására és fejlesztésére is.

Az SAP emellett szerteágazó együttműködéseire is támaszkodik az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében. Az SAP bejelentette a Microsofttal való hosszú távú partnerségének következő lépését is. A vállalatok együttműködnek az SAP Success Factors megoldások integrálásában a Microsoft 365 Copilot és a Copilot in Viva Learning, valamint a Microsoft Azure OpenAI szolgáltatásával, hogy hozzáférjenek a természetes nyelvet elemző és generáló, nagy teljesítményű nyelvi modellekhez. Az integrációk új tapasztalatokat tesznek lehetővé, amelynek célja a munkavállalók sikeres bevonzása, az elkötelezettségük javítása és képzettségük naprakészen tartása.

Elmozdulás a „Zöld főkönyv”, azaz az úgynevezett „Green Ledger” felé

Ötven évvel ezelőtt az SAP forradalmasította a pénzügyi könyvelést a vállalati erőforrás-tervezési (ERP) szoftverekkel. Mára az SAP újradefiniálta az "R" betűt az ERP-ben azzal, hogy az erőforrás („resource”) értékelése során annak környezeti viszonyait is figyelembe veszi.

A gyorsan változó szabályozási követelmények és a fenntartható működésre irányuló, növekvő érdekeltségi nyomás közepette a vállalatoknak olyan kibocsátás-könyvelési rendszerre van szükségük, amely ugyanannyira ellenőrizhető, átlátható és megbízható, mint a pénzügyi adatok könyvelése. Az SAP új zöld főkönyvével, amely a szén-dioxid-kibocsátás becslések helyett immár ténylegesen mért és kalkulált adatokhoz juttathatja a vállalatokat, az ügyfelek ugyanolyan átláthatóan, pontosan és megbízhatóan kezelhetik a környezeti hatásukat, mint pénzügyeiket.

Az SAP bejelentette az SAP Sustainability Footprint Management megoldásának frissítését, egy olyan egységes megoldást, amely kiszámítja és kezeli a vállalati, értéklánc- és termékszintű kibocsátások teljes körét. Az SAP emellett bemutatta új, SAP Sustainability Data Exchange alkalmazását, amellyel a vállalatok biztonságosan cserélhetnek szabványosított fenntarthatósági adatokat a partnerekkel és beszállítókkal, hogy gyorsabban dekarbonizálhassák az ellátási láncokat.

Az SAP úgynevezett Greend Ledger, azaz zöld főkönyvi ajánlata a tervek szerint a RISE with SAP és a GROW with SAP részévé válik.

Az ügyfelek ellenállóképességének növelése

Az SAP számos innovációt jelentett be termékkínálatának több területén is. Az átfogó B2B együttműködési platformján, az SAP Business Network-ön, ahol évente mintegy 4500 milliárd dollár értékű kereskedelmet bonyolítanak le, új szolgáltatást vezet be. Az SAP Business Network for Industry egyesíti a hálózatba kapcsolt ellátási láncok előnyeit az SAP egyedülálló iparági szakértelmével; a fogyasztói termékek, a csúcstechnológia, az ipari gyártás és az élettudományok területén működő ügyfelek ezáltal gyorsan növelhetik az ellátási lánc rugalmasságát.

Az SAP Business Technology Platformon keresztül bevezetett innovációk drámaian felgyorsítják az üzleti folyamatok optimalizálását, és lehetővé teszik a nagyvállalati automatizálást. Az SAP Signavio fejlesztéseivel az ügyfelek akár órák alatt eljuthatnak a kritikus folyamatok megismeréséhez. Az SAP Integration Suite frissítései az SAP és a nem SAP rendszerek holisztikus folyamatait egyesítik az on-premise rendszerekben és a felhőben egyaránt. Az SAP low-code alkalmazásában, az SAP Buildben található új eseményintegrációs képességek pedig az üzleti szakértők számára teszik lehetővé, hogy az összes üzleti folyamatot érintő automatizációkat indítsanak el.

Mivel az ügyfelek egyre inkább széttöredezett adattérképekkel szembesülnek, az SAP a közelmúltban a Google Clouddal való partnerségének széles körű kiterjesztésével tovább erősítette a nyílt adatok iránti elkötelezettségét, amely növeli az ügyfelek képességét a mély, hasznosítható üzleti információk feltárására. Az átfogó nyílt adatszolgáltatási platform lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy az SAP Datasphere megoldás és a Google adatfelhője segítségével egy olyan végponttól végpontig terjedő adatfelhőt hozzanak létre, amely a vállalati környezetből származó adatokat egyesíti.

Az SAP emellett megduplázta elkötelezettségét, hogy 2025-ig világszerte kétmillió embert képezzen tovább, mivel a technológiai innováció növekvő ütemével párhuzamosan egyre nagyobb az igény a magas színvonalú professzionális fejlesztőkre. A vállalat új programokat indít annak érdekében, hogy támogassa az SAP-szakértők iránti növekvő igényt és tovább ösztönözze az ügyfelek folyamatos üzleti átalakulását a felhőben.