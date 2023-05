Metaverzum és avatárok: hódít a világ első Web3-as valóságshow-ja

forrás: Prím Online, 2023. május 19. 15:40

Tizenkét startup verseng a „nagy Web3 vállalkozó” díjért a Binance nemrég bemutatott, Build The Block című új online valóságshow-jában. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje az első, aki a metaverzumban készített reality-t.

A Binance nemrég mutatta be forradalmi, Build The Block című új globális digitális sorozatát, amelyben a Web3-as startupok versenyeznek a cég első díjáért. A műsorformátum egyszerre formabontó és formateremtő: a világ legnagyobb kriptotőzsdéjén kívül még senki sem indított reality-t a metaverzumban.

A sorozatban tizenkét startup verseng az első díjért: mindegyik azért küzd, hogy saját projektjén keresztül lenyűgözze a közönséget és a szakmai zsűrit. Utóbbit Yi He, a Binance társalapítója; Yibo Ling, a cég üzleti vezérigazgató-helyettese; Guy Turner, a Coin Bureau társalapítója; Azeem Khan, a Világgazdasági Fórum Kriptó Fenntarthatósági Koalíciójának tagja, és Robby Yung, az Animoca Brands vezérigazgatója alkotja. A műsor házigazdája a műfaj egyik legismertebb arca: Justin Bratton, az Asia’s Got Talent műsorvezetője.

A műsor célja nem csupán a szórakoztatás, hanem az is, hogy a startupok visszajelzést és tanácsokat kapjanak a potenciális befektetőktől. A versenyzőket több mint 900 jelentkező közül választották ki. A résztvevők élőben versenyeznek a teljes egészében virtuális valóságshow-ban egy hatalmas stúdió közönsége és a zsűri előtt. A műsort a Binance Studio, a cég házon belüli globális Web3 kreatív stúdiója készítette. A teljes cselekmény a metaverzumban játszódik, virtuális kamerák segítségével. A sorozat tényleges versenyzői valójában virtuális emberi avatárok.

A műsor hét részben kerül adásba a Binance YouTube-csatornáján és a cég saját platformján, a Binance Live-on. Már az első részben is olyan nagypályás játékosok mérkőznek meg egymással, mint a Mind Network és a Kryptoskatt. A Mind Networköt, amely a mesterségesintelligencia-elemzési lehetőségeit teszi elérhetővé a blokklánc-technológiában, Dr. Mason Song, a Citybank korábbi AI- és blokklánc-vezetője, George Shao az Alibaba adatszakértője és a neves netbiztonsági szakértő, Dennis Song alapította. A kriptovalutákkal kapcsolatos adózási, portfóliókezelési, jelentéstételi teendőkben hatékony segítséget nyújtó Kryptoskatt-ot Sukesh Tedla, a Telos társalapítója, a The Swedish Blockchain Association tagja hozta létre.

Az epizódok visszanézhetők, a finálét június 2-án, pénteken rendezik. A tizenkét versenyző csapat között megtalálható többek között a Web3 finanszírozását lehetővé tevő szoftverfejlesztő cég, adatvédelmet kínáló platform, globális mikrofizetéseket felgyorsító vállalat, illetve blokkláncplatform is. Szerepel a show-ban videójátékot, Web3-alkalmazások belépési korlátait fejlesztő, valamint internetes adatvédelemmel foglalkozó cég is.

„A Build The Block a Binance legújabb innovatív kísérlete, amely az iparág első metaverzumbeli befektetési versenyét hozza létre. A program kiemelkedően sok vállalkozót és startuppert vonzott, hogy bemutathassák Web3-projektjeiket. Bízunk benne, hogy az egyedülálló formátum másokat is további innovációra ösztönöz" – mondta Yi He.

Hozzátette: hisznek a metaverzum és a blokklánc-technológia lehetőségeiben – céljuk, hogy az új platformokon aktív közösséggel együttműködve építsék az internet jövőjét.