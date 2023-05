Újra jön a magyar jövőfesztivál

forrás: Prím Online, 2023. május 19. 14:08

Európa legnagyobb, évről évre megrendezett jövőfesztiválja, a Brain Bar szeptember 21. és 22. között ismét megnyitja az idő kapuit az érdeklődők előtt, hogy idén is közösen gondolkodhassanak a világunkra váró kihívásokon.

A fesztiválon neves tudósok, szakemberek segítségével a világkép, a biztonság, a tehetség, a környezet, valamint kiemelten a test és lélek témaköreiben vizsgálják meg a drasztikus, elveinket és pszichénket sem kímélő társadalmi és környezeti átalakulásokat. A jelen tetteinek következményeit leginkább a most felnövő generációk érzik majd a bőrükön és mentális állapotukon is, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a diákok, illetve az őket segítő tanárok ingyen regisztrálhatnak a Brain Barra.

„A Z generáció tagjainak soha nem látott mennyiségű, zavaros, sőt sokszor egymásnak ellentmondó információk között kell eligazodnia a mindennapokban. Ehhez egyrészt megbízható tudásra, másrészt mentális erőre van szükségük. A mi fesztiválunk épp ebben a kettőben segít nekik” – mondta Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója.

A szakember úgy látja, hogy bőven akad kihívás, amire válaszolni kell, és ezt a Brain Bar saját hazai kutatásai is alátámasztják. Ezekből kiderül, hogy a Z generáció a klímaváltozás mellett egyre jobban szorong a háborúk hatásai, és a fenyegető gazdasági válság miatt. És valóban: nem nehéz azt éreznünk, hogy bennünk, emberekben is elromlott valami. Ha csak körülnézünk, látjuk, hogy szinte nincs olyan ismerősünk, aki ne keresné a helyét a világban, és minden eddiginél többen magányosak vagy egyenesen depressziósak. A fesztiválon ezért kiemelt figyelmet kap a mentális jólét, enélkül ugyanis nem lesz sem sikeres, egészséges ember, sem békés társadalom. Több előadásnak kifejezett célja, hogy az új generációk olyan mintákat kapjanak az élethez, amelyek hozzájárulnak a belső harmónia megerősítéséhez egy látszólag széthulló világban: terítéken lesznek az emberi psziché és az elgépiesedés összefüggései, illetve a kapcsolataink jövője is.

A Brain Bar úgy gondolja, korunk fontos csatái nem csak a harcmezőn dőlnek el, hanem a fejben is – az ambíciót, a tehetséget és a tudást pedig nem emésztheti fel a tehetetlenség, és ki-ki vállalva a maga felelősségét a jövőért, küzdhet azon a terepen, ahol tud. A fesztivál szervezői rávilágítanak ezekre a lehetőségekre, és gyakorlati kapaszkodókat is adnak a magyar fiataloknak önmaguk és világunk sorsának tudatosabb alakításához. Az érdeklődők a Talent Hub színpadon workshopok formájában HR-szakértők, vállalkozók és coachok útmutatásai alapján a sikeres karrierhez és személyes jövőhöz szükséges készségeket sajátíthatnak el többek közt a vitakultúrával, az időmenedzsmenttel vagy a vállalkozásindítással összefüggésben is.

A Brain Barnak immár másodszor ad otthont Budapest sokszorosan díjazott közösségi tere, a Magyar Zene Háza. De vajon kik segíthetnek a világ jelenének és jövőjének értelmezésében idén? Malcolm Gladwell és Jordan Peterson korábbi Brain Baros előadásai után most kik tudnának válaszolni az egyre összetettebb kérdéseinkre? Pár héten belül az ő kilétükre is fény derül.

Ingyenes belépők és kedvezményes early bird jegyek már elérhetőek a Brain Bar oldalán, a legfrissebb információkat pedig a Facebook-eseményben lehet folyamatosan nyomon követni.