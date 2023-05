Huawei: 2030-ra évente több mint 1 yottabájt adat keletkezik a világon

Az Európai Unió Tanácsának „A digitális évtizedhez vezető út” nevet viselő programja keretén belül kiadott NIS 2 (Network and Information Security) direktíva új kihívásokat jelent az IT-szolgáltatók számára. A NIS 2 irányelv általános szabályként kiterjed majd a hatálya alá tartozó ágazatokban működő vagy szolgáltatásokat nyújtó minden közepes és nagyméretű szervezetre, tekintettel többek között az energiaszektorra, a közlekedésre, az egészségügyre és a digitális infrastruktúrára.

Egy-egy áramkimaradás jelentős károkat okozhat. Elegendő, ha csak egy pár másodpercre marad áramellátás nélkül egy adatközpont és benne a szerverek, az áramkimaradás okozta károk helyreállítása miatt órákra, olykor napokra is le kell állítani a működést. Egy ilyen kiesés egyetlen órája is több tízezer, egyes esetekben akár több millió euróba is kerülhet.