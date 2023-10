Mostantól Magyarország UNESCO Világörökségei is felfedezhetőek a Google Arts & Culture felületén

Minden idők második legjobb harmadik negyedéves eredményadatairól számolt be pénzügyi jelentésében az LG Electronics (LG): a dél-koreai vállalat 2023 harmadik negyedében 20,7 ezer milliárd von (15,77 milliárd dollár) konszolidált bevételt ért el, üzemi nyeresége pedig elérte a 996,7 milliárd vont (közel 760 millió dollár). Az üzemi eredmény terén éves és negyedéves szinten is 30 százalék feletti növekedést könyvelhetett el a társaság.

A LAMAX nyolc új teljesen vezeték nélküli fülhallgatót jelentett be, amelyek közt található aktív zajszűrést támogató modell, félig a fülkagylóba helyezhető, és teljesen a fülkagylóba simuló eszköz is.

A Continental és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a technológiai vállalat összesen 280 új kutatás-fejlesztési (K+F) munkahely létrehozását tervezi 2024 végéig Budapesten és Veszprémben. A magyarországi K+F tevékenységet támogató kormányzati programban a Continental három projekttel vesz részt. A terveknek megfelelően a nagyvállalat a fővárosban 60, míg Veszprémben 30 új pozíciót már be is töltött. A Budapesten, Debrecenben és Szegeden is jelen lévő Continental Autonomous Mobility Hungary a korszerű vezetéstámogató és automatizált vezetési rendszerek területén teremti meg a K+F munkahelyek többségét.