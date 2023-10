Stresszes munkatársak, környezetszennyezés és akadozó munkafolyamatok

forrás: Prím Online, 2023. október 27. 16:23

Egyre több cégnél ügyelnek arra a munkatársak, hogy ne nyomtassanak feleslegesen, ám a legtöbb vállalkozás nem is tudja, mennyi mindent tehet még a fenntarthatóság jegyében, amivel ráadásul pénzt és időt is spórolhatnak.

A nyomtatók központi szerepet játszanak a cégek életében, sok helyen azonban még így sem fordítanak kellő figyelmet a megfelelő eszköz kiválasztásra. Pedig egy hatékony, gyors és jól kiépített nyomtatórendszerrel nem csak a mindennapi munkát könnyíthetjük meg, de a környezet szempontjából is nagyon sokat számít.

„Ha fenntartható irodát szeretnénk, egyrészt arra kell figyelnünk, hogy az a környezetünk szempontjából és a cégünk számára is a legkedvezőbb legyen. Vagyis olyan eszközöket használjunk, amelyek nem szabotálják folyamatosan a munkát” – hívta fel a figyelmet Tál Dávid, az egyik legjelentősebb hazai nyomtatókat forgalmazó cég, a TechOffice.hu tulajdonosa.

A szakértő szerint a vállalkozás szempontjából mindenképpen érdemes szakemberrel felméretni az iroda méretét, elhelyezkedését, dolgozóinak számát és azt, hogy a nyomtatót hogyan és mennyien szeretnék használni.

„Magyarországon közel 2000-féle nyomtató kapható, és nem elvárható egy cégvezetőtől, hogy pontosan ismerje a gépek paramétereit. Egy kisvállalkozásnak például elég lehet egy tintasugaras nyomtató is, míg van olyan cég, ahol több lézernyomtatóra is szükség lehet. Előfordulhat, hogy érdemes üzleti tintasugaras nyomtatókba fektetni, hiszen ezek hosszú távon energiatakarékosan működnek. 10-15 munkatárs esetén már megéri megfontolni, hogy a centralizált, nagy nyomtató mellett kihelyezzünk néhány személyi nyomtatót is, hogy elkerüljük a sok várakozást a közös gépnél. Ezekben a kérdésekben mindenképp szükséges egy szakember bevonása, aki megfelelő segítséget tud nyújtani a vállalkozásnak” – tette hozzá Tál Dávid.

A hőmentes nyomtatóké és a leállásmentes működésé a jövő

A szakember arra is kitért, hogy cégük kifejezetten olyan beszállítót kutatott fel, aki hőmentes nyomtatókat tud biztosítani.

„A hőmentes nyomtatók esetében nem úgy működik a képalkotás, hogy felfűtik magukat 200 fokra és egy bonyolult folyamaton keresztül beleégetik a lapba, amit nyomtatni szeretnénk, éppen ezért kevesebb karbantartást igényelnek, hisz kevesebb kopó alkatrészre van bennük szükség. Mindemellett pedig az ökológiai lábnyomunk is sokkal kedvezőbb” – magyarázta Tál Dávid.

A szakértő azt is elárulta, cégük egy olyan innovatív rendszert is kiépített, ami lehetővé teszi a vállalkozásoknak az úgynevezett leállásmentes működést, nagyban megkönnyítve ezzel a munkájukat.

„Ha rosszul választunk nyomtatót, pénz- és időkiesés lehet belőle, hisz a munkatársak nem tudnak nyomtatni. Ilyenkor vagy egy másik munkatársnak, vagy az IT-s szakembernek kell orvosolnia a problémát, és a cég ázsiója is sérül, hiszen ez alatt az idő alatt nem tudja elvégezni a feladatát, miközben olyan dolgokkal kell foglalkoznia, ami nem az ő feladata. A szakmai tanácsadásunk során, miután felmértük a cég összes igényét, átbeszéljük, hogyan lenne érdemes berendezni az irodát, milyen eszközöket ajánlunk. A komplett leállásmentes irodát pedig úgy tudjuk biztosítani, hogy nem csak a tanácsadásban, de a kivitelezésben is segítünk, vagyis szállítunk, beüzemelünk, oktatunk. Ezután a távolból folyamatosan figyeljük a működést és ha bármi gond adódik valamelyik eszközzel, nincs semmiféle teendő a cég részéről, csak figyelni a telefont, mert szólunk, hogy elhárítottuk a problémát” – magyarázta Tál Dávid.