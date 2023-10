Bővíti hazai kutatás-fejlesztési tevékenységét a Continental

forrás: Prím Online, 2023. október 28. 13:55

A Continental és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a technológiai vállalat összesen 280 új kutatás-fejlesztési (K+F) munkahely létrehozását tervezi 2024 végéig Budapesten és Veszprémben. A magyarországi K+F tevékenységet támogató kormányzati programban a Continental három projekttel vesz részt. A terveknek megfelelően a nagyvállalat a fővárosban 60, míg Veszprémben 30 új pozíciót már be is töltött. A Budapesten, Debrecenben és Szegeden is jelen lévő Continental Autonomous Mobility Hungary a korszerű vezetéstámogató és automatizált vezetési rendszerek területén teremti meg a K+F munkahelyek többségét.