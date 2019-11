A Casio limitált szériás kollekcióval tiszteleg a Gorillaz rajongói előtt

forrás: Prím Online, 2019. november 11. 17:20

A 2019-es Gorillaz kollekció két – GW-B5600GZ-1 és GA-2000GZ-3 típusú – G-Shock karórát rejt, amelyek dizájnját a zenekar híres grafikusa, Jamie Hewlett álmodta meg. A limitált szériás változatokat a Grammy-díjas és Brit Award győztes csapat a „Gorillaz” és a „The Now Now” című albumai inspirálták. Születését azonban intergalaktikus konfliktus árnyékolta be. A kollekció létrejöttéről és a Gorillaz tagjainak (Noodle, Murdoc Niccals, Russel Hobbs és 2D), valamint a G-Shock atyjának, Mr. Ibe idegenekkel történő találkozásáról egy rövid videó is készült, amelyen egyébként az is látható, mennyire ellenállók a G-Shock karórák a földönkívüliek fegyvereivel szemben.

A klasszikus GW-B5600GZ-1 modellt a „The Now Now” alapján gondolták újra. A kék és rózsaszín árnyalatokat kombináló, fényenergiával és rádiójel vezérléssel működő modell egyedi tulajdonsága, hogy egy Now felirat jelenik meg a kijelzőjén, valahányszor megnyomja tulajdonosa a háttérvilágítás aktiválására szolgáló gombot. A karóra Blutooth kapcsolattal is rendelkezik, ennek megfelelőn számos funkció szinkronizálható a G-Shock okostelefonokra fejlesztett applikációjával.

A kollekció második darabja, a GA-2000GZ-3 a G-Shock modellcsalád legújabb büszkeségnek tekinthető. A karbontokos modell az ikonikus camo mintázattal emelkedik ki a hétköznapi órák közül, amely stílusossá és egyedivé teszi a strapabíró szíjat. Számlapján a speciális mintázattal összhangban zöld színű rovátkák vannak, a brit zenekarra utaló felirat pedig az óra- és percmutatók fölött kapott helyet. A karórához pluszban egy sötétebb, military-hatású szíj is jár, így viselője kedvére cserélgetheti a GA-2000 szíjait. Természetesen mindkét modell rendelkezik a G-Shock családra jellemző ütés-, rázkódás- és vízállóságával.

A G-Shock Gorillaz 2019 limitált szériás kollekció darabjai 65 990 Ft-os áron érhetők el a készlet erejéig. Mindkét karórához különleges díszdobozban juthatnak hozzá a rajongók.