A HONOR elindítja a HONOR Academy programsorozatát

forrás: Prím Online, 2020. június 5. 12:01

A Honor Academy első programjaként Salvador Dalí több mint 300 művét magában foglaló magángyűjteményt tekinthetnek meg az érdeklődők a Dalí Paris-szal együttműködésben elindított virtuális kiállításon.

Dalí a 20. század egyik legünnepeltebb művésze, szürrealista alkotásmódja a mai napig emberek millióit inspirálja. A Dalí Paris ideiglenes kiállítása a művész háromdimenziós alkotásait mutatja be, melyek közül több a festményeit is megihlette. Megtekinthető például az Alice Csodaországban vagy az Elfolyó idő szobra. A múzeum a Dalí Universe egyik legfontosabb eleme, és a legnagyobb magánkézben lévő kollekcióval bír Dalí munkáiból és bronzszobraiból.

Az egyórás kiállítás élő közvetítése június 5-én, pénteken 19 órakor kezdődik a múzeum kommunikációs menedzserének, Pascal Gauzes közreműködésével a @honorglobal Instagram oldalán. Az érdeklődők különleges, kulisszák mögötti felvételeket is láthatnak majd a Honor 9X Pro és más Honor okoseszközök segítségével közvetített kiállításról, valamint kérdéseket is feltehetnek Pascal Gauzes-nak, ezzel is alaposabban megismerve a lenyűgöző szürrealista művész életét és munkáit.

A kiállításhoz kapcsolódóan a Honor kreatív igazgatója, Murad Osmann (@muradosmann) Instagram oldalán IGTV-ben található egy bemutató arról, hogy a felhasználók hogyan élhetik ki kreativitásukat otthonukban. Murad a bemutatóban keresztezi saját, #followmeto ötletét és Dalí kivételes stílusát. #followmetoDali

Salvador Dali kiállítás élő közvetítése elérhető a Honor Global csatornáján június 5-én, 19 órától: instagram.com/honorglobal

Murad Osmann bemutatója az Instagramon: https://www.instagram.com/tv/CA-fg7EFqBH/?hl=hu