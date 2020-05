A Huawei bemutatta új aktív zajszűrős fülhallgatóját

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága bemutatta Freebuds 3i fülhallgatót. A fülekbe ergonómiailag jól illeszkedő új kialakítással és a Teljes Aktív Zajszűrés technológiával érkező készülék kiváló hangélményt nyújt és egyszerűen kapcsolódik más okoseszközökhöz. A felhasználók bármerre is járnak, tökéletes tisztasággal telefonálhatnak, vagy hallgathatnak zenét a Freebuds 3i-vel.

A Honor okostelefon és okoseszköz márka bejelentette, hogy a Honor Band 5 Sport okoskarkötő már Magyarországon is elérhető. Az eszköz csuklón és lábfejen is hordható, így számos sportágat támogat részletes és pontos adatokkal.

Három új vadkamerát, a StrongVision A-t, StrongVision 2GA-t és StrongVision4GA-t hozott a magyar piacra az EVOLVEO, amelyekhez fém védőtok, napelemes panel és a 4GA modellhez tartalék akkumulátor is tartozik kiegészítőként. A könnyen elhelyezhető, hosszú üzemidejű kamera akár 4G/LTE támogatással is választható.