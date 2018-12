A Huawei hanggá alakította a fényt a mesterséges intelligenciával

forrás: Prím Online, 2018. november 30. 13:49

Különleges összművészeti produkciót alkotott meg a Huawei. A vállalat a mesterséges intelligencia segítségével szimfonikus zeneművé formálta a világ egyik legszebb természeti jelenségét, az Északi fényt. A Sound of Light elnevezésű projekt keretében a vállalat mérnökei és világhírű zeneszerzők a Huawei legújabb csúcskészüléke, a Mate 20 Pro segítségével alkották meg a különleges vizuális effektekkel kísért zenei művet, melyet a bécsi Musikverein-ban mutattak be közel 300 fős nemzetközi közönség előtt.

A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásának új távlatait mutatta be a Huawei legújabb nemzetközi projektje. A Sound of Light keretében a vállalat elismert zenészekkel közösen kereste a választ arra, hogyan tanítható meg az MI képek olvasására és hangok előállítására. A csapat tagjai a Huawei Mate 20 Pro okostelefon egyedi mesterséges intelligencia képességeit hívták segítségül a fény fő jellemzőinek felismerésére, valamint azok zenei elemekké alakítására. A transzformált dallamokból született meg a Sound of Light szimfóniája, melyet egy neves zeneszerző komponált zeneművé.

Az Északi fény zenévé változása

Az Északi fényt Kjetil Skogli sarkifény-vadász örökítette meg a norvégiai Tromsø vidékén, majd anyagát az elismert zeneszerző, Mark Sayfritz hangstúdiójába küldte. Az Északi fény szimfóniája egy erre az alkalomra fejlesztett mesterséges intelligencia rendszer segítségével született meg, és végül James Shearman világhírű brit karmesternek, illetve a Synchron Stage Orchestra szimfonikus zenekarnak köszönhetően kelt életre.

A Sound of Light hangszerelője és karmestere úgy fogalmazott: „A szimfónia létrehozásával a katarzis érzését szerettem volna közvetíteni, egy olyan felfokozott állapotot, amelyben úgy érezzük, az Északi fény és a Mesterséges Intelligencia beszél hozzánk a zenén keresztül”.

Új lehetőségeket teremt az MI a zeneszerzésben

Az előállított zenei elemek feldolgozásához eddig csúcstechnológiás számítógépek használatára volt szükség, azonban az egyedi MI-rendszernek köszönhetően már a Mate 20 Pro is képes támogatni egy ilyen projektet. A megvalósítás első állomása egy egyedülálló MI-környezet létrehozása volt, amely felismeri és elemzi a fény különböző stílusjegyeit. A Mesterséges Intelligenciát ezután arra is megtanították, hogy az Északi fény videójához társítsa az egyes zenei elemeket.

„A Mesterséges Intelligencia teljesen új kreatív lehetőségek nyitott meg előttem a zenealkotásban” - mondta Mark Sayfritz. A zeneszerző kiemelte, hogy „az Északi fény felvételének MI-rendszerbe táplálásával kielemezhetővé válnak a színek, a méretek, a formák, valamint a sebesség is. A látottak alapján a rendszer különböző variációkat állít elő a dallamokból, így például, ha az MI egy különösen drámai fényjelenséget észlel, úgy tudja alakítani a hangokat, hogy azok a darabban visszaadják a jelenség intenzitását”.

A Mate 20 Pro nemcsak a zenemű elkészítésében vett részt tevékenyen, hanem az előadás alatt is fontos szerep jutott neki: segítségével szintetizátorra kerültek az átalakított adatok, amelyek így tovább formálták az előadás zenei stílusát.

Az Északi fény szimfóniáját november 28-án a bécsi Musikverein Brahms termében James Shearman vezényletével a Synchron Stage Orchestra mutatta be egy, a mesterséges intelligencia által támogatott, élő audió-vizuális előadás keretében.