A Nikon sikeresen szerepelt a TIPA rendezvényen

forrás: Prím Online, 2020. április 17. 11:31

A Nikon termékek a következő kategóriákban nyertek:

Best DSLR Expert Camera (Legjobb D-SLR-fényképezőgép profiknak): Nikon D780

(Legjobb D-SLR-fényképezőgép profiknak): Nikon D780 Best APS-C Camera Advanced (Legjobb APS-C-fényképezőgép haladó felhasználóknak): Nikon Z 50

(Legjobb APS-C-fényképezőgép haladó felhasználóknak): Nikon Z 50 Best DSLR Professional Lens (Legjobb professzionális D-SLR-objektív): AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR

(Legjobb professzionális D-SLR-objektív): AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR Best Mirrorless Prime Standard Lens (Legjobb tükör nélküli, általános fix objektív): NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

A TIPA Nikon D780-ra vonatkozó megjegyzései:

„A Nikon D780 már a megjelenésekor klasszikussá vált. A fényképezőgép a legendás D750 DNS-ére épül, és számos elemet át vesz a Nikon Z sorozatú tükör nélküli fényképezőgépeiben alkalmazott legújabb technológiákból. A sebesség, a képfeldolgozás, a videós funkcionalitás és az automatikus élességállítási teljesítmény tekintetében az eredmények mindent kipipálnak egy fotós kívánságlistáján, ideértve a két UHS-II-kártyafoglalatot és a két kiolvasási módot, amelyek közül az egyikkel szélesebb dinamikatartomány érhető el, a másikkal pedig jobb teljesítmény gyenge fényben.”

A TIPA Nikon Z 50-re vonatkozó megjegyzései:

„A Nikon Z 50 tükör nélküli, Z-bajonettes fényképezőgép ideális családi, utazásról készített úti és kreatív fényképekhez/videókhoz. A könnyű kezelhetőséghez és a kompakt mérethez kreatív vezérlési lehetőségek széles köre társul, ideértve az egyszerű váltást az állóképek és a videók között, a könnyű csatlakoztatást és a számos Creative Picture Control (Kreatív Picture Control) effektust. A nagy, dönthető LCD-kijelző még kihívást jelentő fényviszonyok mellett is világos képet ad, könnyen átlátható és elérhető tárcsákat és menüszerkezeteket, 11 kép/mp-es sebességet (folyamatos AF) és széles ISO-tartományt kínál.”

A TIPA megjegyzései az AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR-hez:

„Az AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR egy ideális egyobjektíves megoldás a sport- és természetfotózáshoz, valamint a kiváló portréképekhez. Az objektív kialakítása ideális a kültéri tevékenységekhez, akár sportstadionban, akár a vadonban; robusztus, időjárásálló felépítéssel és 4 állásos VR-funkcióval rendelkezik, amelyek között megtalálható a »Sport VR« mód a gyorsan mozgó témákhoz. Hasonlóan lenyűgöző a 2 méteres élességállítási távolság, valamint a testreszabási vezérlők, amelyek számos hasznos eszközt biztosítanak az események megörökítéséhez.”



A TIPA megjegyzései a NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Nocthoz:

„A gyenge fényviszonyok mellett is kiváló fényképezési teljesítmény a NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct objektív egyik ismérve. Ez a lenyűgöző objektív a kialakításának köszönhetően kiküszöböli a becsillanásokat pontszerű fényforrások fényképezésekor még maximális rekeszérték mellett is, hihetetlen eredményeket biztosít éjszakai jelenetekben, a tájak és a természet hajnali vagy alkonyatkori fényképezésekor, a csillagokról készített képeknél és a háttérvilágítással beállított portréknál is, amikor a téma mögött felületi csúcsfények láthatók. Meglepő módon, ez a kézi élességállítású objektív teljesen nyitott helyzetben mutatja meg a valódi zsenialitását, ami a teljes képen tisztaságot és hiperrealisztikus ábrázolást biztosít.”