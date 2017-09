A Panasonic történelmének legnagyobb OLED TV választéka a 2017-es IFA szakvásáron

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 1. 13:01

Az idei IFA szakvásáron mutatja be a Panasonic a minden korábbinál gazdagabb OLED TV palettáját, benne a valaha készült legnagyobb Panasonic OLED képernyővel büszkélkedő, 77 hüvelykes EZ1000 televízióval. A Panasonic szorosan együttműködik a hollywoodi filmstúdiókkal és a Technics audiomérnökeivel, hogy egyre magasabbra helyezze a lécet a prémium televíziós kép- és hangminőségben.

„Egyre több fogyasztó igényli a valódi házimozi élményt, amely nem csupán élvonalbeli képminőséget, de ahhoz méltó képernyőméretet is jelent” – jegyezte meg Yadushi Murayama, a Panasonic európai televíziós üzletágának vezetője. „Éppen ezért rendkívül büszkék vagyunk, hogy az ősszel megjelenő új TV-kínálatunk része a csúcskategóriás, 77 hüvelykes OLED TV modell.”

A Panasonic 4K Pro Ultra HD OLED TV-k sorozatát kiegészítő, legújabb LED modellek már következő generációs képfeldolgozást, továbbfejlesztett LED világítást és a legújabb LCD paneleket tartalmazzák. A Panasonic mostantól a teljes 4K választékában kiváló HDR képminőséget nyújt a fogyasztóknak.

Az EZ1000 és EZ950 4K Pro HDR OLED TV-k új, prémium szintet képviselnek 2017-ben

A Panasonic az eddigi legprecízebb és legfejlettebb videoprocesszort társította az OLED képernyő-technológia által biztosított páratlan kontraszttal és színhűséggel, hogy soha korábban nem látott formájában hozza el az otthonokba a hollywoodi mozivilágot. A legújabb Studio Colour HCX2 processzor páratlan mélységű feketéket és az eddigi legpontosabb színeket jeleníti meg, így a televízió magával ragadó képminőséget biztosít.

A filmes utómunkákat végző Deluxe tulajdonában lévő Company 3, az EFILM és az Encore színszakértői és képmérnökei a Panasonickal együttműködve végezték a 4K Pro technológiájú EZ1000 és EZ950 OLED TV-készülékek képhangolását és tesztelését. A szakértők egyben jóváhagyták a stúdióikban az EZ1000-t, mint az ügyfelek által a hollywoodi szuperprodukciók és az igényes televíziós sorozatok színértékelési munkafolyamataihoz használatos monitort.

Ezenfelül a Technicolor, Hollywood vezető technológiai innovátora, amely elkötelezetten dolgozik, hogy a nézők a világ minden pontján a legtökéletesebb színekben élvezhessék a filmkockákat, szintén szorosan együttműködtek a Panasonickal az új OLED technológia kifejlesztésében. „Talán nem is lehet kellőképpen méltatni, mennyire elkötelezett a Panasonic az OLED TV-k képélményének fejlesztésében.



Színszakértőink és mérnökeink kreativitását és műszaki tudását is igénybe vették, hogy kemény munkával a legjobb színhűséget és színskálát elérő képminőséget valósítsák meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy olyan vállalattal dolgozhattunk együtt, amely ugyanolyan szenvedélyesen fontosnak tartja a kiváló színminőséget az élet fontos pillanatainak és az izgalmas történetek digitális megjelenítése során, mint mi” – hangsúlyozta Mike Sowa, a Technicolor egyik vezető színszakértője.

Az EZ1000 és az EZ950 lenyűgöző képességeit bizonyítja, hogy mindkettő független, teljeskörű 4K tanúsítványt szerzett egy független minőségbiztosítási csoporttól, a THX-től, amely az egyik legelismertebb név a televíziós képminőség és képprecizitás területén.

Az EZ1000 és az EZ950 OLED TV is megfelelt a szigorú szabványokat alkalmazó UHD Alliance legmagasabb fokú, 2017-es Ultra HD Prémium specifikációinak. A különböző iparágakat felölelő és vezető filmstúdiókat, szórakoztatóelektronikai gyártókat, tartalomszolgáltatókat és technológiai vállalatokat is tagjai között tudó UHD Alliance (UHSDA) a képfelbontástól kezdve a magas dinamikus tartományon (high dynamic range - HDR) át a képpontosságot és a széles színskálát (Wide Colour Gamut - WCG) is vizsgáló alapos tesztelési folyamatot követően részesítette ebben az elismerésben a televíziókészülékeket.

A Panasonic az EZ1000 fejlesztésénél azonban nem csak a magával ragadó képek elérésére összpontosított. A célok között szerepelt a lehető legjobb hangzás elérése is az OLED TV készülékben, ezért az EZ1000 Dynamic Blade Speaker hangfalakkal is rendelkezik. A televíziókban található, megtévesztően keskeny audiorendszert, amely 14 hangszóróval rendelkezik (8 mélyközépsugárzó, 4 középsugárzó és 2 magassugárzó, továbbá egy négyes passzív sugárzó a basszus hangok erősítéséhez) a Panasonichoz tartozó neves audiomárka, a Technics mérnökei fejlesztették.

*A tanúsítvánnyal rendelkező modellek: 77EZ1000, 65EZ1000, 65EZ950 és 55EZ950.

Összefoglaló a Panasonic TV modellekről:

EZ1000: A legtökéletesebb képminőség - otthonába hozza Hollywoodot (77 és 65 hüvelyk)

Master HDR OLED - az eredeti Panasonic képalkotó technológia és az egyedi feketeszűrő az OLED előnyeinek maximális élvezetéhez

Studio Colour HCX2 processzor - a professzionális 3D színtábla élethű színekkel jeleníti meg a hollywoodi moziélményt

Páratlan fényerő - élénk, HDR képek lélegzetelállító részletekkel

Abszolút mélyfekete - zéró fényerő a feketéknél, és precíz átmenet a fekete árnyalatainál

Képek egyenesen Hollywoodból - a hollywoodi stúdiók színszakértői által hangolt moziélmény, ahogyan azt a film készítői megálmodták

EZ950: Valódi moziélmény - Egyenesen Hollywoodból (65 és 55 hüvelyk)

4K UHD OLED TV – következő generációs televíziós technológia a legpontosabb és legkontrasztosabb képekért

Studio Colour HCX2 processzor - a professzionális 3D színtábla élethű színekkel jeleníti meg a hollywoodi moziélményt

Páratlan fényerő - élénk, HDR képek lélegzetelállító részletekkel

Több HDR formátum támogatása - HDR10 és Hybrid Log Gamma támogatása a Blu-ray, stream és televíziós tartalmakhoz

Képek egyenesen Hollywoodból - a hollywoodi stúdiók színszakértői által hangolt moziélmény, ahogyan azt a film készítői megálmodták

EX780: Prémium képminőség „Forgasd & emeld” funkcióval (75, 65, 58 és 50 hüvelyk)

4K UHD LED TV 2400 Hz-es BMR-rel - a legmodernebb Cinema Display a prémium mozgóképminőségért

Studio Colour HCX2 processzor - a professzionális 3D színtábla élethű színekkel jeleníti meg a hollywoodi moziélményt

Super Bright Panel - a nagy fényáteresztő-képességgel és ultrahatékony háttérvilágítással rendelkező panel gyönyörű, tiszta HDR képeket jelenít meg

Továbbfejlesztett Local Dimming - részletgazdag árnyalatok a kiváló minőségű háttérvilágítás-vezérlésnek és a célzott optimalizálásnak köszönhetően

Switch Design - életstílusához rugalmasan alkalmazkodó, harmonikus megjelenés az egyedi „Forgasd & emeld”*1 állvánnyal

*1 Az emelő funkció a 65 hüvelykes modellben nem elérhető, a forgató és emelő funkció a 75 hüvelykes modellben nem elérhető.

EX700: Kiváló HDR-képek egy elegáns és rugalmas készülékben (65, 58, 50 és 40 hüvelyk)

4K UHD LED TV 1600 Hz-es BMR-rel - a nagy teljesítményű panel folyamatosan kristálytiszta képminőséget biztosít

Wide Colour Spectrum - a széles színtartománnyal Ön is természetesebb megjelenítésű jelenetekben és továbbfejlesztett képélményben gyönyörködhet

High Dynamic Range (HDR) - készüljön fel a valóban élethű képekre, amelyek úgy tárják Ön elé a látványt, ahogyan saját szemével is látja a világot

Local Dimming - részletgazdag árnyalatok a kiváló minőségű háttérvilágítás-vezérlésnek és az optimalizálásnak köszönhetően

Switch Design - életstílusához rugalmasan alkalmazkodó harmonikus megjelenés az egyedien állítható állvánnyal*1

*1 Képernyőmérettől függően, 40 hüvelykes képernyőhöz két típus érhető el.

EX600: Kiváló 4K HDR-képek és rugalmas „Switch” design (65, 55, 49 és 40 hüvelyk)

4K UHD LED TV 1300 Hz-es BMR-rel - továbbfejlesztett 4K panel a kiváló képminőségért és a kristálytiszta mozgóképekért

High Dynamic Range (HDR) - készüljön fel a valóban élethű képekre, amelyek úgy tárják Ön elé a látványt, ahogyan saját szemével is látja a világot

Adaptív háttérvilágítás-sötétítés - élvezze a mély sötéteket felvonultató jeleneteket és a magas kontrasztot a folyamatosan optimalizált háttérvilágítással

Switch Design - életstílusához rugalmasan alkalmazkodó harmonikus megjelenés az egyedien állítható állvánnyal*1

My Home Screen 2.0 - felhasználóbarát kezelőfelület sokoldalú multimédia-lejátszóval

*1 Képernyőmérettől függően, 40 hüvelykes képernyőhöz két típus érhető el.