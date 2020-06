A Razer harcba hívja a gamer közösséget a COVID-19 ellen

forrás: Prím Online, 2020. június 8. 10:49

A felhasználók a PC-re, valamint az Android mobil eszközökre ingyenesen elérhető Razer Cortex játékoptimalizáló szoftvercsomagban megtalálható Paid to Play játéklistán ellenőrizhetik, hogy kedvenc számítógépes vagy mobiljátékaikban szerezhetnek-e Razer Silvert. A Razer Cortex-en keresztül indított játékok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy Razer Silvert gyűjtsenek, amelyet aztán különféle jutalmakra - például Razer hardverekre, digitális ajándékkártyákra, valamint további játékokra - válthatnak be. Mostantól azonban a felhasználók a Razer Silverjüket arra is felhasználhatják, hogy maszkokat adományozzanak a frontvonalban dolgozók számára.

"Felhívjuk a gamer-közösséget, hogy azt tegyék, amiben a legjobbak vagyunk: maradjanak otthon és játsszanak, ráadásul most egy jó ügy érdekében!" - nyilatkozta Min-Liang Tan, a Razer vezérigazgatója. „A Razer különleges szoftver- és szolgáltatás-ökoszisztémájának középpontjában mindig is a játékosok álltak, most pedig már arra is van módunk, hogy a gamer közösség közvetlenül hozzájáruljon a Razer legfontosabb COVID-19 elleni kezdeményezéseihez. Azokkal, akik elég „nagy játékosok” ahhoz, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, izgatottan várjuk, hogy hány maszkot tudunk közösen felajánlani.”





Játssz játékokkal – adományozz maszkokat

A Paid to Play program mellett a játékosok Razer Gold segítségével - amely a világ legnagyobb egységes, játékokhoz és szórakoztatáshoz kitalált virtuális fizetőeszköze - is hozzájárulhatnak a maszk-adományokhoz. A Razer Goldra történő regisztrációkot a felhasználók üdvözlésként 1000 Razer Silvert kapnak. Ahhoz, hogy további Razer Silverhez jussanak, elég, ha egyszerűen kedvenc játékaikra vagy játékbeli valutáikra a Razer Gold segítségével költenek. Silverjeik felajánlásával a játékosok világszerte eddig már több mint 30 000 maszkot adományoztak.

Ez az új kezdeményezés a Razer folyamatban lévő #RazerForLife kampányának a része, amelynek célja, hogy a COVID-19 világjárvány idején támogassa a közösségeket és vállalkozásokat, valamint kiegészíti a Razer által a világszerte érintett közösségeknek történő, 1 millió maszk adományozására vonatkozó kötelezettségvállalását.

A Razer mindig új játékokkal és új módszerekkel bővíti a lehetőségeket, amelyekkel a játékosok ingyenesen juthatnak Razer Silverhez. Azon játékkiadók, akik részt szeretnének venni a Razer Cortex Paid to Play programjában, a developer.razer.com/razer-gold-developer-and-partner-program/ címen léphetnek kapcsolatba a Razerrel.

Elérhetőség

Android mobil eszközökre a Razer Cortex Games a Google Play áruházból tölthető le

A Razer Cortex PC a razer.com/cortex webhelyen érhető el Windows 10, Windows 8 és Windows 7 rendszerekre.