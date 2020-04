A távoli menedzsment fontosabb, mint eddig valaha

forrás: Prím Online, 2020. április 1. 12:35

A koronavírus globális elterjedése rendkívül komoly kihívást jelent minden ország, szervezet és egyén számára. A vis maior helyzet az informatikai vállalkozásokra is nagy hatással volt, a tömeges távmunka ráirányította a figyelmet az iparágra, és a távoli menedzsment megoldására. A Zyxel portfóliójából különösen a Nebula iránt nőtt meg az érdeklődés, mivel az adatbiztonsági és egyszerű csatlakozási funkciók egyszerre teljesülnek benne.

Berobbantotta a távoli menedzsment piacát a helyzet

A jelenlegi járványügyi helyzet és a lakhelyelhagyást korlátozó intézkedések miatt a biztonságos távoli elérés kialakítása eddig sosem látott fontossággal bír. Ennek hatására a Nebula iránti kereslet is folyamatosan nő, hiszen két olyan funkciója is van, ami vonzó lehet az IT menedzserek és menedzselt szolgáltatást nyújtók számára, akik a kihívások közepette megpróbálják amennyire csak lehetséges, minimalizálni a munkatársaik mobilitását.

Az első a Nebula távoli beállítási és installációs képessége. A rendszeren keresztül a Zyxel kompatibilis eszközöket már a szállítás előtt be lehet állítani, majd automatikusan konfigurálni, amikor csatlakoznak a hálózatra. Az eszközöket a helyszínen olyan személy is képes telepíteni, aki nem rendelkezik technikai szakértelemmel vagy tapasztalattal. A második pedig a Nebula távoli elérés képessége. Segítségével a szakértők felügyelhetik a hálózati eszközöket és beállításokat a teljesítmény javítása érdekében, ideértve azt is, hogy távolról képesek figyelni a rendszert és elvégezni beállításokat csupán pár kattintás segítségével.

A biztonságos kapcsolódáshoz megfelelő hardverpark is kell

A szoftveres megoldások mellett a megfelelő eszközpark kialakítása is kulcskérdés. A Zyxel switchei, hozzáférési pontjai és biztonsági átjárói is telepíthetők és menedzselhetők a Nebula segítségével. A NebulaFlex képességgel rendelkező eszközök esetében választhatunk helyszíni, vezérlő által menedzselt vagy felhő alapú menedzselt üzemmódok közül, így ha az ügyfelek szeretnének visszaállni arra, hogy az eszközöket helyileg kezelik, bármikor megtehetik azt. „Az eszközök távoli irányítására úgy tekintünk, mint a hálózati eszköz telepítések jövőjére, és amint a jelenlegi krízishelyzet elvonul, úgy véljük, hogy ez az átállás nem fog lelassulni.” – összegez Treso Tamás, a Zyxel Magyarország vezetője.