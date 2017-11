A Telekomnál egész hétvégén tart a Black Friday

forrás: Prím Online, 2017. november 17. 09:29

A Telekom kedvező készülékajánlatokkal, korlátlan és tematikus korlátlan mobilnetcsomagokkal és mobil előfizetés mellé is vásárolható TV készülékekkel könnyíti meg a karácsonyi bevásárlást.

Ma éjszaka elindult a Telekom Black Friday akciója, amely vasárnap estig tart. A vállalat ennek keretében különösen kedvező áron kínál – kizárólag online vásárlás esetén – többek között okostelefonokat, televíziókészülékeket, tartozékokat, fitnesz aktivitásmérőket, okosórákat, VR szemüveget vagy akár játék és fejlesztő robotot is.

A mostani akció kiemelt ajánlatai a Honor 8 és a Samsung Galaxy A3 (2017), és a Huawei P9 okostelefonok, amelyeket ezen a hétvégén 0 Forintért lehet megvásárolni, korlátlan és tematikus korlátlan mobilnetcsomaggal, két évre vállalt hűségszerződéssel jelentős készülékkedvezménnyel.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ügyfeleink ebben az évben is számos Samsung, LG és Thomson típusú televíziókészülék közül választhatnak, most először mobil előfizetés mellé is lehet TV készüléket vásárolni.

A Telekom számára fontos ügyfelei elégedettsége, ezért a Black Friday akció keretein belül minden okostelefon és TV készülék választható 0 Ft-os kezdőrészettel is, ingyenes kiszállítással annak érdekében, hogy megkönnyítse számukra a karácsonyi bevásárlást.

A vállalat nyereményjátékkal is készült a Black Friday hírlevélre november 6 és 16. között feliratkozottak számára. A játékban egy Samsung Galaxy S8+ okostelefont és DEX station dokkolót lehet nyerni, amely a regisztrálók között november 30-án 10.30-kor kerül kisorsolásra.

A Telekom Black Friday ajánlatai 2017. november 17. péntektől kizárólag online érhetőek el a készlet erejéig. Az akciós időszak 2017. november 19-én 23 óra 59 percig tart.

Bővebb tájékoztatás és akciós ajánlatok a telekom.hu/blackfriday oldalon érhetőek el.