A Tettek hálózatán biztonságban tudhatod azokat, akik igazán fontosak

forrás: Prím Online, 2019. december 8. 12:05

A Telekom portfóliója új IoT (Internet of Things – a dolgok internete) megoldásokkal bővül, amelyek speciális, kedvező díjcsomagokat és ezekhez tartozó eszközöket tartalmaznak. A Gyerek okosóra megoldás , a Kisállat Radar megoldás , valamint Táska Radar megoldás biztosítják, hogy a Telekom ügyfelek távolról is láthassák hozzátartozóik útját, kapcsolatba léphessenek velük, valamint követhessék házi kedvencük csatangolásait, vagy akár értékeik földrajzi pozícióját.

Mindenki számára kiemelten fontos gyermeke, házi kedvence, értéke biztonsága. Megnyugtató, ha mindig pontosan tudjuk, merre járnak szeretteink, és szükség esetén elérhetjük egymást. Új díjcsomagjaival a Telekom ezt a biztonságot adja, tervezhető költségek mellett.

A gyermekek biztonsága a családok első számú ügye, különösen fontos kérdésként jelentkezik ez abban az időszakban, amikor a gyerekek első lépéseiket teszik önállóságuk felé, azaz elkezdenek önállóan iskolába, különórákra járni. A szülők érthető módon akkor is tudni szeretnék, merre jár a gyermek, amikor a közvetlen felügyelet nem megoldható. A Telekom kínálatában már egy ideje elérhető MyKi Touch gyerekórával a szülők folyamatosan láthatják, figyelemmel követhetik gyermekük pillanatnyi tartózkodási helyét, és szükség esetén el is tudják őket érni telefonhívással anélkül, hogy a gyermekek telefont hordanának magukkal. A gyerekóra működését a Telekom Gyerekóra díjcsomagja kedvező feltételekkel biztosítja: a 990 Ft-os havidíj tartalmazza az eszköz használatához szükséges adatmennyiséget, és 60 belföldi alapdíjas irányokba és EU roaming helyzetben leforgalmazható percet. A díjcsomag az országhatárokon kívül is biztosítja a helymeghatározó adatok továbbítását. A díjcsomagot kizárólag azon előfizetőinek kínálja a Telekom, akik a MyKi Touch gyerek okosórát is nála vásárolták, akár korábbi időszakban.

Sokaknak hasznos segítség lehet a séta közben vagy az otthonról elkóborolt kutyák, cicák megtalálásában az Alcatel kisállat nyomkövető eszköz a Radar díjcsomaggal. Az eszköz GPS-helymeghatározási adatokat továbbít, amely pillanatok alatt láthatóvá teszi a gazdi okostelefonján, éppen merre jár a kedvence. A nyomkövető használatához szükséges adatmennyiséget a Radar díjcsomag havonta 590 forintért biztosítja, nemcsak belföldön, hanem roaming helyzetben is. A díjcsomag kizárólag a Telekomtól vásárolt Alcatel Kisállat nyomkövető eszközzel vehető igénybe.

Bárkivel előfordulhat, hogy megfeledkezik arról, hol hagyta a táskáját, csomagját vagy értéktárgyait. Az Alcatel Táska nyomkövető ezekben a helyzetekben segíthet, szintén a Radar díjcsomaggal. A nyomkövető használatához szükséges adatmennyiséget a Radar díjcsomag havonta 590 forintért biztosítja roaming helyzetben is. A díjcsomag kizárólag a Telekomtól vásárolt Alcatel Táska nyomkövető eszközzel vehető igénybe.