A Zyxel nyolc termékét díjazták

forrás: Prím Online, 2017. december 18. 17:10

A Zyxel hálózati kommunikációs gyártó ismét több rangos elismerést kapott a Tajvan Kiválósága díjátadón. Idén nyolc termékük, köztük a Multy X Tri-band WiFi megoldás is díjat nyert, ezzel immár zsinórban 13. éve vannak ott a legjobbak között.

Az 1992-ben alapított „Tajvan Kiválósága” díjat az országot a világpiacon innovatív, előremutató termékekkel képviselő cégek kaphatják meg. A győzteseket összesen 90, különböző iparágakban tevékenykedő vezető szakember szavazatai alapján választották ki. Az idei kitüntetés értékét növeli, hogy a gyártó termékeit közel 1.500 pályázó közül találták méltónak az elismerésre.

Az üzleti, a fogyasztói és a szolgáltatói termékek is a győztesek között

A legnagyobb, „Ezüst” elismerést a Multy X Tri-band WiFi rendszer érdemelte ki, amely egyébként a hálózati gyártók közül egyedüliként jutott a döntőbe. A márka idei évének egyik meghatározó termékeként a Multy X háromsávos WiFi rendszer nagy teljesítményű, megbízható vezeték nélküli hálózati lefedettséget biztosít otthoni környezetben, nagyobb lakótereknek is. A rendszer telepítése után a szülői felügyelet, a vendégkonferencia és az “Alexa” névre keresztelt, továbbfejlesztett hangvezérlő funkciók könnyedén végrehajthatók és kezelhetők az alkalmazáson keresztül.

Az üzleti termékek kategóriájában idén a biztonságos VPN-kapcsolatokat nyújtó USG2200-VPN tűzfalak nyertek, de elismerték a szállodai és vendéglátóipari vállalkozások számára készült WAC5302D-S hálózati megoldást is.

A Zyxel termékek a felhasználói piacon is meggyőzőnek bizonyultak. A rendkívül rugalmas és könnyen telepíthető felhőalapú Aurora kamera is bekerült a nyertesek közé, köszönhetően többek között a kétirányú hang, az élő közvetítés, a távoli hozzáférés funkcióknak, amivel a felhasználók távolról is szemmel tarthatják otthonukat.

A szolgáltatóknak szóló Zyxel termékeket is elismerték. Az IES5206 5U six-slot chassis MSAN, a VMG8823-B10B duális vezeték nélküli átjáró, az LTE5366-M608 beltéri IAD is nyert, mint ahogy az ultragyors internet-csatlakozást biztosító WAP7205 Hibrid MU-MIMO AC1300 MoCA Extender is bekerült a díjazottak közé.