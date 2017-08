Adatfeldolgozási és tárolási kihívások a Samsungtól

forrás: Prím Online, 2017. augusztus 19. 09:10

A mesterséges intelligenciát és IoT (Internet of Things) technológiát felhasználó, számos iparágban megjelenő adatintenzív alkalmazások felértékelték a flash memória szerepét a valós idejű információfeldolgozásban.

A Samsung Tech Day és az idei Flash Memory Summit konferencián a Samsung bemutatta legújabb V-NAND megoldásait és szilárdtest-meghajtóit (SSD), melyek lehetővé teszik a mindennapos adatintenzív feladatok elvégzését, például a gépi tanulást vagy a valós idejű analitikai és a nagy teljesítményt igénylő számítástechnikai műveleteket.

„Új, fejlett V-NAND technológiánk intelligens megoldásai magas adatfeldolgozási sebességet, fokozott rendszer-skálázhatóságot és rendkívül alacsony késleltetést biztosítanak a modern felhőalapú alkalmazások számára - mondta Gyoyoung Jin, a Samsung Electronics ügyvezető alelnöke és a memória üzletág vezetője. - Fejlett 3D-NAND falsh memóriatechnológiánk óriási előrelépést jelent az információgazdag adatok feldolgozásában.”

Eljött az 1 terabájtos (Tb) V-NAND chipek kora

Az 1 Tb-os V-NAND chip várhatóan jövő évtől lesz elérhető. Az új technológia által biztosított 2 TB memória egy szimpla VNAND csomagban érkezik 16 1 Tb méretű halmozódással, amely így az elmúlt évtized egyik legnagyobb előrelépését jelenti az iparágban.

NGSFF (Next Generation Small Form Factor) SDD: nagy tárhely, fejlett IOPS

A Samsung első 16 terabájtos TB NGSFF SDD meghajtója jelentősen javítja a mai 1U rack szerverek memóriakapacitását és IOPS-jét (bemeneti és kimeneti műveletek másodpercenként). A Samsung NGSFF SSD 30.5 mm x 110 mm x 4.38 mm-es mérést biztosít az adatközpont-kiszolgálók számára, továbbfejlesztett térfelhasználási és skálázási lehetőségekkel.

Az M.2 meghajtók NGSFF meghajtóval való helyettesítése négyszeresére növelheti a rendszer tárolási kapacitását egy 1U szerverben. A Samsung referencia-szerverrendszere jól mutatja az új technológia előnyeit: a 36 16TB NGSFF SSD segítségével 576TB-ot szállít 1U rackben. Az 1U referenciarendszer 10 millió véletlenszerű leolvasási IOPS-t képes feldolgozni, amely megduplázza a 2,5 hüvelykes SSD-kel felszerelt 1U szerver IOPS teljesítményét. Már két 576TB rendszer használatával elérhetünk egy petabyte kapacitást.

A Samsung az NGSFF SDD-k tömeggyártást az év negyedik negyedévében kezdi el.

Z-SSD: a rövid válaszidőt igénylő rendszerek számára optimalizálva

A Z-SSD technológia tavalyi bevezetését követően a Samsung bemutatta első Z-SSD termékét, az SZ985-öt. Az igen alacsony késleltetésű és nagy teljesítményű Z-SSD-t a rendkívül nagy, adatigényes feladatokat kezelő adatközpontokban és vállalati rendszerekben fogják használni, mint amilyen a valós idejű „nagy adat” elemzés és a nagy teljesítményű szerver gyorsítótár.

A Samsung SZ985 csak 15 mikroszekundum olvasási késleltetési időt igényel, amely körülbelül az NVMe SSD olvasási késleltetésének hetede. A Samsung Z-SSD-k használata akár tizenkettedére is csökkentheti a rendszer válaszidejét az NVMe SSD-khez képest.

Új lehetőségek a Key Value SSD technológiával

A Samsung a teljesen új Key Value SSD technológiát is bemutatta. A név a komplex adatkészletek feldolgozásának rendkívül innovatív módjára utal. Az adatok feldolgozási bonyolultsága jelentősen megnő az objektumadatok, például a szöveg, a kép, a hang és a videofájlok létrehozásához szükséges közösségi médiaszolgáltatások és IoT alkalmazások egyre gyakoribb használatával. A Samsung új technológiája erre is megoldást jelenthet.

Napjainkban az SSD-k széles körben elterjedt objektumadatokat alakítanak át adatblokkokká. Ezek használatához LBA (logikai blokk címzés) és PBA (fizikai blokk címzés) lépésekből álló végrehajtási folyamatokra van szükség. A Samsung új Key Value SSD technológiája lehetővé teszi az SSD-k számára az adatok feldolgozását anélkül, hogy azokat blokkokra konvertálná. A Key Value ehelyett egy „kulcsot” vagy egy meghatározott helyet rendel hozzá minden „értékhez”, vagy az objektumadatokhoz - méretüktől függetlenül. A kulcs lehetővé teszi az adathely közvetlen címzését, ez pedig engedélyezi a tárolás méretezését. A Samsung Key Value technológiájával így lehetséges az SSD-k függőleges és vízszintes skálázása, teljesítményben és kapacitásban egyaránt. Ennek eredményeként az adatok olvasása vagy írása során a Key Value SSD csökkentheti a felesleges lépéseket, ami gyorsabb adatbevitelt és kimenetelt eredményez, valamint javítja a TCO-t és jelentősen megnöveli az SSD élettartamát.