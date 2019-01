Az AOC díjnyertes AGON 3 monitorai hamarosan megérkeznek a szaküzletek polcaira!

forrás: Prím Online, 2019. január 13. 12:34

Az AOC átalakított és újratervezett prémium gaming monitor sorozata 2019 januárjától válik elérhetővé. A hardcore gémerek számára tervezett AGON 3 modellekben továbbra is megtalálhatók a régebbi AGON képernyők olyan funkciói, mint például a 165 Hz képfrissítési sebesség, az 1 ms sebességű villámgyors rválaszidő, amelyek olyan technológiákkal egészülnek ki, mint az AMD FreeSync 2 HDR és egy felfrissített modern dizájn, amely az AG273QCG esetében a “Red Dot Design Award 2018” győzelmet is meghozta. A villámgyors 165 Hz (AG273QCG) és 144 Hz (AG273QCX) frissítési sebességeknek, a szintén igen gyors reakcióidőknek és a változtatható képfrissítési sebesség technológiának köszönhetően mindkét monitor kiválóan alkalmas gyors tempójú játékokhoz.

AOC AG273QCG – a “Red Dot Design Award 2018” győztese:

1800R görbület, 165 Hz frissítési ráta, 1 ms válaszidő

Versenymonitorok versenyjátékosok számára

Az AOC 2016-ban indította útjára prémium gaming monitor sorozatát AGON néven (ógörögül verseny, összeütközés, ellentét). Az első generációs AGON monitorok, például az AG271QX rögtön díjakat nyertek, míg a 240 Hz AG251FZ modell szerves részévé vált az esport csapatok és tornák felszereltségének. A második generációs AGON monitorok kínálata több méretű (27-35 hüvelyk) fantasztikusan ultra-széles és ívelt monitorokkal bővült, mint amilyen például az AG352UCG modell. Most pedig megérkezett a harmadik generáció - az AGON 3 - amely lenyűgöző technikai paramétereket, szemet gyönyörködtető dizájnt és minden korábbinál játék-centrikusabb funkciókat kínál!

Specifikációk

A 27 hüvelykes (68,6 cm) AG273QCG modell olyan QHD felbontású (2560x1440) ívelt (1800R) TN panellel rendelkezik, amely támogatja az Nvidia G-SYNC funkciót, valamint bámulatosan gyors, 165 Hz frissítési rátát és 1 ms reakcióidőt biztosít. A támogatott Nvidia grafikus processzorok felhasználói aktiválhatják a G-SYNC funkciót, ezáltal kiküszöbölhetik a szakadozást és az akadozást, valamint összehangolhatják a monitor frissítési sebességét grafikus processzoruk képsebességével. A 400 nit-es fényerő révén a monitor erősen megvilágított helyiségekben is problémamentesen használható. Az audiovizuális csomagot két darab DTS funkcióval rendelkező 2 W-os beépített hangszóró teszi teljessé.

AOC AG273QCX: 1800R görbület, 144 Hz frissítési ráta, 1 ms válaszidő, HDR, FreeSync2

A 27 hüvelykes (68,6 cm) HDR (High Dynamic Range) AG273QCX modell ugyanakkora ívvel (1800R), QHD felbontású VA panellel és 144 Hz frissítési sebességgel rendelkezik. A 400 nit-es kiváló fényerőnek köszönhetően a képernyő támogatja a VESA DisplayHDR 400 HDR szabványt. A HDR mellett rendelkezik AMD FreeSync 2 HDR funkcióval, amely csökkenti a HDR hang leképzése által okozott input lag-et, valamint a Low Framerate Compensation (LFC) segítséget nyújt az akadozás és szakadozás kiküszöbölésében. A VA panel 3000:1 statikus kontrasztaránya és a 90% DCI-P3 színspektrum lefedettség mélyfekete és vibrálóan élénk színeivel életre kelti a képeket és ezzel párhuzamosan 178°/178°-os széles betekintési szöget nyújt. A stroboszkóp technológiával megvalósított 1 ms válaszidő kiváló reagálóképességet garantál. Az AG273QCX modell 2 x 5 W-os hangszórói szintén DTS kompatibilisek.

Dizájn

Most mindkét monitor 3-oldalon keret nélkül panellel rendelkezik, amely átmenet nélküli többmonitoros elrendezések létrehozását teszi lehetővé. 110 mm-es magasságállítással, forgatási és billentési opcióikkal a modellek nagyon ergonomikusak is egyben. A panel mögött található az AGON Game Lights, amely több mint 100 000 színnel kiválóan személyre szabható és beviszi a legújabb RGB őrületet az AGON modellekbe! Az AGON Game Lights a játéknak megfelelően is beállítható. Az AG273QCG modell piros, stílusosan szögletes és az AG273QCX ezüstszínű lábazata stabilan állnak az asztalon és nem foglalnak el túl sok helyet. Mindkét képernyő 1800R görbülete növeli az immerziót és a széleken megjelenített tartalmaknál is kellemes megtekintési élményt biztosít. A korábbi AGON monitorok ismerős szögletes headset tartóját újratervezésre és megduplázásra került, így már mindkét oldalon megtalálható egy-egy tartó. Egypatentes mechanizmusával a lábazat minden alkalomhoz (tornák, LAN partik, stb.) csavarok nélkül könnyen összerakható és szétszedhető, valamint a hordozófogantyúja segítségével a monitor egyszerűen szállítható. Az AG273QCX modell újratervezett, modern vezetékes távirányítója, az AOC Game Pad lehetővé teszi a számos OSD beállítás egyszerű kezelését.

AGON Game Lights: RGB őrület az AGON képernyőkön!

További jellemzők

A fent felsorolt hatalmas mennyiségű funkció mellett mindkét monitor rendelkezik

AOC Game Color beállítással, amellyel a felhasználók a jobb szürkeárnyalat és az ideális kép részletgazdagság érdekében szabályozhatják a színtelítettséget,

AOC Game módokkal, amelyek speciális fejlesztései különféle játéktípusokhoz valók és 3 felhasználó által személyre szabható profillal rendelkeznek,

AOC Shadow Control funkcióval, amellyel beállíthatók az árnyékok szintjei, így a sötét területek anélkül válnak láthatóbbá, hogy ez befolyásolná a képernyő többi részét,

AOC Dial Point funkcióval, amely egy célzójel a képernyő közepén és a harci játékoknál megkönnyíti a pontosabb célzást,

FPS Frame Counter funkcióval, amely megjeleníti az aktuális másodpercenkénti képkockaszámot,

Flicker Free technológiával, amely a hosszú játékok során csökkenti a szem megterhelését és fáradását,

és egy új OSD-vel, amely friss, modern megjelenésű, valamint a még nagyobb személyre szabhatóság érdekében tartozik hozzá egy szoftver alapú OSD (G-menü).

A két AGON 3 képernyő a gamescom 2018 vásáron mutatkozott be, ahol a sajtó kipróbálhatta, kiváló kritikákat kapott, és a modellek a gémerek nagy örömére hamarosan elérhetők lesznek a szaküzletek valós és virtuális polcain.

Az AOC AG273QCX és AG273QCG modelljei várhatóan 2019 januártól lesznek megvásárolhatók 699€ és 799€ ajánlott fogyasztói áron.