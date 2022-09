Az LG bemutatja a világ első állítható íveltségű OLED tévéjét

forrás: Prím Online, 2022. szeptember 5. 12:43

Az LG Electronics (LG) a 2022-es IFA kiállításon egy új, innovatív televíziót mutatott be: az LG OLED Flex (LX3 modell) a világ első állítható íveltségű, 42 hüvelykes OLED készüléke. Az LG OLED Flex ideális választás mind a konzolos, PC-s és felhőalapú játékokhoz, mind pedig az élő TV-közvetítésekhez és tartalomstreaming-szolgáltatásokhoz. Az LX3 nagyméretű kijelzőjének görbülete a teljesen sík állapottól a látványosan íveltig (900R) hajlítható* , így húszféle opció közül választható ki a képernyő ideális íveltsége, amivel valóban személyre szabottá válik a felhasználói élmény.

Az LG OLED Flex újszerű kialakítását az LG külön háttérvilágítás nélküli, önálló fénykibocsátásra képes OLED pixeltechnológiája teszi lehetővé. Akár lapos, akár hajlított állapotról van szó, az LG OLED evo technológiával felszerelt LX3 készüléke ugyanazt a kivételes képminőséget és teljesítményt nyújtja, amely az LG OLED márkát világszerte népszerűvé tette. A kivételes kontrasztarányt, mély feketét, rendkívül pontos – tanúsítottan 100 százalékos színhűségű – színmegjelenítést**, villámgyors, 0,1 milliszekundumos válaszidőt és alacsony bemeneti késleltetést garantáló LG OLED Flex-el a felhasználók a képernyőn zajló események részesének érezhetik magukat.

A valósághű képmegjelenítés – amit az ötödik generációs α (Alpha) 9 mesterségesintelligencia-processzor és az LG egyedülálló képi algoritmusai biztosítanak –, az LG OLED FLEX esetében szemkímélő tulajdonságokkal társul: számos tanúsítvány bizonyítja az OLED képernyő villódzás- és tükröződésmentes*** mivoltát. Mivel az LX3 OLED képernyője kíméli a szemet, a felhasználók hosszabb ideig élvezhetik komfortosan kedvenc játékaikat és műsoraikat. Az LG szuper tükröződésmentes (SAR) bevonata tovább csökkenti a zavaró vizuális tényezőket, így a felhasználók minden figyelmüket a képernyőre összpontosíthatják.

Az egyedi testreszabási lehetőségekkel az állítható íveltségű, 42 hüvelykes televízió semmilyen más termékhez sem hasonlítható a piacon. A felhasználók gyorsan és kényelmesen beállíthatják az LX3 számukra ideális íveltségét: a tévé távirányítóján egy külön erre a célra szolgáló gomb segíti őket ebben. Kiválaszthatják a két előbeállítás egyikét, de manuálisan is módosíthatják a görbület mértékét öt százalékos lépésekben, 20 különböző íveltségű formára. Az LG OLED Flex képernyője emellett akár dönthető is – 10 fokban a felhasználó felé, vagy 5 fokig hátrafelé –, illetve egy 140 mm-el felfelé vagy lefelé állítható magasságú állvánnyal is rendelkezik, így ergonomikus kényelmet garantál azoknak, akik ülve vagy hátradőlve szeretnek tévézni és játszani.

Az LX3 a különleges kialakítás mellett olyan egyedi funkciókat és megoldásokat kínál, amikkel a felhasználók egyéni igényeikhez igazíthatják a játékélményt. A képernyőn megjelenő kép**** méretét például egyéni preferenciáiknak vagy a játszott játék műfajának megfelelően állíthatják be. A szerepjátékok (RPG-k), versenyjátékok vagy platformjátékok rajongói valószínűleg a képernyő teljes méretét ki akarják majd használni, míg a valós idejű stratégiai (RTS) vagy belső nézetű lövöldözős (FPS) játékok kedvelői a 32 vagy 27 hüvelykes képet részesíthetik előnyben, amely lehetővé teszi számukra, hogy azonnal lássanak mindent, ami a játékkörnyezetben történik. A képméretváltoztatási funkció könnyen elérhető a kényelmes Gaming Dashboard menüből, ahol a felhasználók azt is kiválaszthatják, hogy a képernyőn a kisebb méretű játékkép milyen pozícióban helyezkedjen el a kijelzőn.

A kizárólag az LX3-ban elérhető új Game alkalmazásban egyéni képernyővédők, és népszerű alkalmazásokhoz – például a Twitch és a YouTube – irányító parancsikonok érhetők el, illetve egy helyen tekinthetők meg a csatlakoztatott külső beviteli eszközök. Az OLED Flex az LG Gaming Optimizer megújult verzióját kapta meg: a funkció a játékosok számára ideális képi és hangbeállítások széles kínálata mellett az az egyes játékműfajokhoz igazított, testreszabott hangbeállításokat tesz elérhetővé. A kifejezetten játékokhoz fejlesztett hangbeállítások kezelőfelületén ki- és bekapcsolható a hangszínszabályozó, a mesterséges intelligencia által vezérelt hangszabályozó (AI Game Sound) és a Dolby Atmos, valamint kényelmesen hozzáférhetők egyéb élvonalbeli hangbeállítások is, így a felhasználók minden részletében a saját ízlésükhöz igazíthatják a játékélményt.

A játékosok számára ideális funkció az LX3 Multi View módja is, amely lehetővé teszi, hogy két különböző forrásból származó tartalmat egyidejűleg jelenítsenek meg, kiválasztva, hogy melyik, a képernyőn futó alkalmazás hangját szeretnék hallani. Ez azt jelenti, hogy egyszerre játszhatnak egy PC-s vagy konzolos játékkal, miközben az okostelefonjukról streamelt YouTube-videókat***** nézhetnek.

A maximális kényelmet szolgálja a Switching Hub funkció is: az LG OLED Flex beépített mikrofonját, valamint az USB-portokon keresztül csatlakoztatott eszközöket, például headsetet, billentyűzetet vagy egeret a HDMI-kábellel csatlakoztatott PC-vel használhatják a játékosok a megoldás segítségével. Az LX3 állványának oldalán található forrás kiválasztása gomb megnyomásával a felhasználók oda-vissza válthatnak a PC-s és az LG OLED Flex használata között anélkül, hogy fizikailag bármit is le, vagy újra kellene csatlakoztatniuk. A tévébe épített mikrofon pedig mindeközben hatékony visszhangszűrést biztosít a kristálytiszta csevegéshez játék közben.

Az LX3 kiváló hangzást is garantál: a készülék elején két 40 W-os hangszóró kapott helyet, amelyekkel a tévézés és a játék még teljesebb élményt jelent. A beépített Dolby Atmos támogatással pedig a televízió még tisztábbá, teltebbé és élénkebbé teszi a funkcióval kompatibilis tartalmak hangzását.

Az LG különleges OLED TV termékcsaládja, köztük az új LG OLED Flex, a világon az egyik legjobb nagyképernyős játékélményt nyújtja a Dolby Vision játékok támogatásával, 4K képminőségben, 120Hz-en, illetve az olyan legújabb HDMI 2.1 funkciókkal, mint például a változó képfrissítési ráta (VRR) és az automatikus alacsony késleltetési mód (ALLM). Az LG hajlítható kijelzője ráadásul G-SYNC-kompatibilis és AMD FreeSync Premium tanúsítvánnyal is rendelkezik, így gördülékeny, szaggatásmentes vizuális élményt garantál, amellyel valósággal életre kelnek a játékok.

A teljes értékű, személyre szabott felhasználói élményért az LG az OLED Flex pajzsszerű formatervezésű hátoldalába egyénileg beállítható hangulatfényeket is épített. A tévé hátsó világítása a vizuális vagy audiotartalomhoz igazodva, öt egyedi, válaszható üzemmóddal****** fokozza a hangulatot.

Az LG Flexet első alkalommal a 2022-es IFA kiállításon, a vállalat standján tekinthették meg a rendezvényre látogatók.

A termékek elérhetősége régiónként változhat.

________________

* Belső tesztek alapján az LG OLED Flex maximális görbülete hasonló egy 900R fix görbületű kijelzőéhez.

** Az LG OLED panelek az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkeznek a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.