Az MMD bemutatja a Philips 276C8 monitort

forrás: Prím Online, 2019. december 6. 13:24

Díjnyertes dizájn

A dizájnban a Philips 276C8 kiütéssel győz. A gyakorlatilag keret nélkülire tervezett monitor káva nélküli Zero Bezel megjelenése nem csupán esztétikailag vonzó, de a nagyobb kép és nagyobb munkatér előnyét is nyújtja, valamint hézag nélküli csempeszerű többmonitoros elrendezéseket is lehetővé tesz. A monitor hihetetlenül vékony is egyben, vastagsága csupán 6,1 mm, így olyan vonzó modern megjelenést nyújt, amely minden típusú munka és élettér megfelelő kiegészítője. A monitor keskeny, stílusos panelje és geometrikus lábazat dizájnja elnyerte a 2018 Red Dot Design díjat, amellyel a dizájn és az üzleti élet területén a legjobbakat tüntetik ki.

Philips 276C8

Vizuális extravagancia

A Philips 276C8 számos olyan innovatív technológiával rendelkezik, amelyek a 3D grafikáktól kezdve a fotográfián és a filmeken át az irodai alkalmazásokig bezárólag rengeteg felhasználási területen lenyűgöző képi világot biztosítanak. A CrystalClear QHD 2560x1440 felbontás minden képet életre kelt, míg az IPS LED széles látószögű technológia felturbózza a képeket és a színhűséget. A monitor rendelkezik Ultra Wide-Color technológiával is, amely a gazdagabb, élénkebb eredmény érdekében kivételesen széles színspektrumot nyújt. A játékok rajongói számára az akadozásoktól és természetellenességtől mentes játékélmény érdekében ez a monitor AMD FreeSync technológiával és gyors válaszidővel is rendelkezik. A Philips 276C8 számos funkcióval bír a felhasználók látásának és egészségének védelme érdekében is, mint például a LowBlue Mode és az EasyRead technológia.

Az egyszerűség itt kezdődik

A multi-tasking feladatokat végző modern felhasználók számára a Philips 276C8 egy innovatív funkciókat kínáló nagyteljesítményű időspóroló partner. Vezető termékjellemző az áramellátást nyújtó USB-C, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az USB 3.2 nagysebességű adatátvitelt, nagyfelbontású videók megtekintését és újratöltés-kompatibilis notebook számítógépek áramellátását közvetlenül a monitorról, mindezt egyetlen reverzibilis USB-C kábellel. Mi lehet ennél egyszerűbb?

Modern, keskeny és sokoldalú, a Philips 276C8 monitor decembertől megvásárolható 369 € ajánlott fogyasztói áron.