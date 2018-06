Az ország legjobb ételeit keresik Magyarország első gasztrovlogjában

forrás: Prím Online, 2018. június 1. 12:41

A kampány célja, hogy létrehozza az ország legnagyobb ételközösségét, amit év végéig tíz város felkutatásával tesznek lehetővé. Magyarország legkedveltebb ételeit és a legkeresettebb házhoz szállító éttermeket a Falat Nagykövet kutatja fel, aki videókon és fotós bejegyzéseken keresztül mutatja be azokat. A kampány 10 hetes időtartartama alatt a Falatok nyomában csapata folyamatosan toborozni fogja a városok lakóit, azokat a Falat Kalandorokat, akik elmondják tapasztalataikat a helyi éttermekről, a legjobbakat pedig kipróbálják és dokumentálják a résztvevők. A gasztrovlog célja, hogy hitelesen és első kézből mutassa be a helyi kiválóságokat, ezáltal nem csak az ott élőknek, hanem a településre látogatóknak is reális képet nyújt az éttermekről és az ételekről.

Az országos kampány a finom falatok mellett a résztvevő városokat is népszerűsíti, mivel a Falat Nagykövet videóiban amellett, hogy kipróbálja az ételeket, élménybeszámolót készít és az adott települést is bemutatja. A Falatozz.hu statisztikáiból leszűrhető adatok alapján a legkedveltebb ételeket a város jellegzetes pontjaihoz rendeli, amit a saját csatornáin illusztrál.

A tízhetes kampány alatt a Falat Nagykövettel találkozhatunk Győrben, Miskolcon, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Budapesten. A koncepció célja, hogy az év végére a közönség szavazatai alapján összeálljon egy Falat Kalauz, ami jelentősen fogja segíteni a városokba érkezőket, hogy milyen éttermeket és ételeket érdemes kipróbálniuk.

A Falatok nyomában első állomása Tatabánya volt, ahol a Falat Kalandor ellátogatott a VegasBurgerbe és a Don Giovanni étterembe is, amiről a beszámolók megtekinthetők a Falatozz.hu ételrendelés YouTube csatornáján. Ezen kívül a Falatozz.hu Instagram és Facebook oldalán is követhető a nagy kajakaland.

„Nagyon örülünk, hogy a Sparrow Marketinggel együtt létrejött ez a kreatív koncepció, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy megismerjük fogyasztóink véleményét. Úgy gondolom a partnereinknek is meghatározó a Falat Kaland, mivel így ők is rengeteg visszajelzést kaphatnak, ami remek lehetőséget ad az éttermük és ételeik fejlesztésére” – mondta el Veres Dániel, a Falatozz.hu cégvezetője.