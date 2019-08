Bemutatta legújabb felhasználói felületét a Huawei

forrás: Prím Online, 2019. augusztus 16. 13:38

A Huawei nemzetközi Fejlesztői Kongresszusa keretében bemutatta legújabb, sajátfejlesztésű rendszerfelületét. Az EMUI 10 minden eddiginél több eszközt és alkalmazást biztosít a felhasználók számára, köztük a forradalmi osztott technológiát, amellyel a készüléktulajdonosok HD minőségben, egyszerre több videóhívást is folytathatnak. Az új felület a hívások fejlesztése mellett a fájlmegosztás és a biztonság terén is előrelépést jelent. Az Huawei EMUI jelenleg a világ 216 országában van jelen, 77 nyelvet támogat, felhasználóinak száma pedig eléri az ötszáz milliót. Az EMUI 10 várhatóan a Mate széria legújabb készülékein debütál majd.

A Huawei Technologies Fejlesztői Kongresszusán, Kínában jelentette be új felhasználói felületét, az EMUI 10-et. Dr. Wang Chenglu, a Huawei Fogyasztói Üzletág szoftverfejlesztési részlegének vezetője elmondta, hogy elsőként a Huawei P30 szériája kapta meg tesztelésre az új felület bétaváltozatát, ez a közeljövőben a Mate 20 sorozat készülékeire is elérhető lesz.

Generációváltás a mobilfelületek terén

Az EMUI 10 három frissítéssel szolgál: az UX dizájnnal, a minden forgatókönyvre kiterjedő, teljes körű (all-scenario ultimate) élménnyel, valamint a problémamentes működés új szabványával. A Huawei új felhasználói felülete jelentős változást hoz majd a telefonálásban: az innovatív osztott képernyős technológiának köszönhetően a felhasználók egy időben akár több videóhívást is lebonyolíthatnak, mindezt HD minőségben. A készüléktulajdonosok a környezeti adottságoktól függetlenül, szinte bárhol és bármikor indíthatnak audió- és videóhívásokat. Az EMUI 10 kezelőfelület segítségével a Huawei okostelefonjai gyorsan és egyszerűen kapcsolódnak majd más készülékekhez is: a bejövő hívások esetén a felhasználó akár okoshangszórón is fogadhatja azokat, a videóhívásokat pedig a televízión vagy járműbe telepített eszközökön bonyolíthatja majd. Az EMUI 10 használatakor akár valós idejű drónfelvétel is küldhető. A gyártó a hívások minősége mellett a kezelőfelület megjelenésére is nagy hangsúlyt helyezett. Elődeitől eltérően az EMUI 10 új, sötét módban is elérhető lesz, amely optimalizálja a szöveg és a háttér közti színkontrasztot, a szövegek és ikonok színét, és segíti az olvashatóságot a felhasználó számára.

Eszközök egymás közt, biztonságosan

A Huawei EMUI 10 lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az osztott képernyős módot akár a munkahelyen is zökkenőmentesen alkalmazza. Az okostelefon és a számítógép a másodperc töredéke alatt képes lesz összekapcsolódni egymással, így a képernyőkép mellett az adatok is megoszthatóvá válnak a két eszköz között a Drag-and-Drop technológiának köszönhetően. Az érzékeny adatok védelméről a Huawei megosztott biztonsági rendszere gondoskodik. A gyártó az EMUI 10 esetében saját hardvert és szoftvert, valamint chiprendszerű architektúrát és kernelrendszert használ. A Huawei okoskészülékei kizárólag a felhasználó előzetes jóváhagyása után csatlakoztathatók majd egymáshoz, illetve más eszközökhöz, valamint az ezek közti kommunikáció az adatbiztonság megőrzése érdekében teljesen titkosított.

Az elmúlt években a Huawei mobiltulajdonosok száma világszerte jelentősen megnőtt, a vállalat százmillió eszközt szállított le az év első öt hónapjában, a jövőben pedig az EMUI egyre több alkalmazást és eszközök közti élményt fog biztosítani a felhasználók számára.

A Huawei EMUI jelenleg 77 nyelvet támogat és több mint ötszázmillió aktív felhasználóval rendelkezik a világ 216 országában. Statisztika adatok szerint az EMUI 8.0, valamint a 9.0 felhasználási arány elérte a 79, illetve a 84 százalékot, az EMUI 10-re átállók száma pedig a várakozások szerint meghaladhatja a százötvenmilliót. Az új kezelőfelület várhatóan elsőként a Mate sorozat következő generációs termékein mutatkozik be.