BKK jegyet és bérletet is vehetünk a Simple alkalmazással

forrás: Prím Online, 2020. január 29. 11:55

Újabb funkcióval bővült a Simple applikáció: a budapesti közösségi közlekedésben használható BKK napijegyek, bérletek és a repülőtéri vonaljegy is megvásárolható az alkalmazás segítségével.

Mozijegy, étel-, taxirendelés, autópályamatrica-vásárlás, parkolás, hogy csak a legnépszerűbb szolgáltatásokat említsük az alkalmazás nyújtotta lehetőségek közül. A szolgáltatási kör bővült, ugyanis elindult a digitális jegyvásárlási funkció. A Simple hivatalos viszonteladóként különféle közösségi közlekedési jegyeket és bérleteket kínál az applikációban. Az újítással egyszerűbbé és gyorsabbá válik a vásárlás, hiszen nem kell jegyautomata vagy pénztár után kutatni és sorban állni, akár a megállóban várakozva is beszerezhető az utazáshoz szükséges jegy vagy bérlet, ha van kéznél aktív internetkapcsolattal rendelkező telefon. Ráadásul a mobiljegy vásárlása nem jár kezelési vagy egyéb tranzakciós plusz költséggel.

Így vásárolhatsz BKK bérletet és egyéb közlekedési mobiljegyeket a Simple alkalmazással:

1. Ha még nem tetted, telepítsd a Simple alkalmazást, hozd létre Simple fiókodat, és mentsd el bankkártyádat.

2. Keresd meg a Mobiljegy vagy BKK mobiljegy szolgáltatást az alkalmazásban.

3. Kattints az „Új jegy vásárlása” gombra, majd válassz várost és jegytípust.

4. Időalapú jegyeknél és bérleteknél beállíthatod az érvényesség kezdetét, majd add meg érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványod számát.

5. Fizesd ki a vásárlást az alkalmazással.

6. Keresd meg a BKK Mobiljegy vagy Mobiljegy menüpontban a megvásárolt jegyet vagy bérletet. A mobiljegy az általad megadott időpontban, vagy a vásárlást követően két perc elteltével érvényessé válik.

A napijegyeket, illetve a bérleteket nem kell külön érvényesíteni, ebben nincs változás a papíralapú változatokhoz képest, azonban az elsőajtós rendben közlekedő járatokon, illetve a metrón igazolni kell a jegy vagy a bérlet érvényességét. Elsőajtós felszálláshoz válaszd ki a már megvásárolt érvényes napijegyed vagy bérleted. Ezután nyomd meg a „Kódbeolvasás felszálláshoz” feliratú gombot, majd olvasd be a járművön elhelyezett kódot. A sikeres beolvasás után az alkalmazásban megjelenő animált szimbólumot kell bemutatnod a sofőrnek. A metróbejáratnál befelé is ellenőrzik a jegyeket, bérleteket, ezért a metróállomás területére belépéskor válaszd ki a már megvásárolt, érvényes napijegyed vagy bérleted. Ezután nyomd meg a Kódbeolvasás felszálláshoz feliratú gombot, majd olvasd be a jegykezelő készülékeken elhelyezett kódot. A sikeres beolvasás után az alkalmazásban megjelenő animált szimbólumot kell bemutatnod a személyzetnek.

Ha az ellenőrzés utazás közben, a járművön történik, akkor a „Felmutatás ellenőrnek” gomb választásával igazolható az érvényesség. Az alkalmazásból így előhívott jegy, vagy bérlet azonosítókódját az ellenőr le tudja olvasni a készülékével.

A Simple 3.15.0 számú verziójától érhető el a közlekedési Mobiljegy szolgáltatás, melynek használatához az applikáció frissítése szükséges az új verzióra.