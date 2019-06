Digitális nomádok és tökéletes társaik

forrás: Prím Online, 2019. június 7. 15:03

Míg a ’90-es években általános volt, hogy a számítógépek helyhez kötöttek, napjainkban egyre inkább elképzelhetetlen, hogy ne vigyük bárhová magunkkal őket. Nemcsak személyes felhasználás céljából, de a freelancerek és digitális nomádok korában a munkánk miatt is kulcsfontosságú, hogy könnyen hordozható és kezelhető, de rendkívül okos masinákkal rendelkezzünk.

Maximális élmény – bárhol is jársz

Ha nyaralás, fesztivál vagy egy hosszúhétvége alatt sem akarsz lemaradni a kedvenc sorozataidról, és a barátaiddal is kényelmesen tartanád a kapcsolatot, válassz sokoldalú laptopot. A Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 modell például egy rendkívül kompakt 13 colos gép, amelyet akár négyféle módban is használhatsz, tabletként, sátor vagy állvány módban és klasszikus laptopként. Ez a gép a Dell Cinema élményének köszönhetően tökéletes hangzást és képi világot biztosít filmekhez, sorozatokhoz vagy zenehallgatáshoz. Ha útközben támad egy jó ötleted, vagy inspiráló helyeken jársz ragadd meg a géphez tartozó tollat, vagy készíts felvételt a HD kamerával. Amellett, hogy kompakt, és szó szerint sokoldalú, ez a laptop teljesítményében is kiemelkedő, hiszen nagyteljesítményű 8. generációs, négymagos processzort kapott, és akár 16 GB memóriával biztosít gyorsabb működést.

Hatékony munkavégzés – fizikai tértől függetlenül

A digitalizáció korában a munkavégzés is átalakul, és egyre többen vannak, akik nem a hagyományos irodai környezetben, hanem otthonról, vagy épp mindig útközben dolgoznak. Ehhez kulcsfontosságú, hogy teljesítményében erős, de könnyen mozgatható gép legyen a társad. A 13 colos Dell Latitude 5300 kétfunkciós modell kifejezetten a mobil munkavégzési igényeknek megfelelően készült. Rendkívül hosszú, akár egész napos üzemideje és optimalizálható akkumulátorhasználata mellett extragyorsan fel is tölthető. Az internet pedig akár 450 Mbit/s sebességgel is hasíthat rajta, így pörgősen végezheted a munkád. A beépített ujjlenyomatolvasónak köszönhetően a hitelesítés gyors, és kiemelkedő védelmet biztosít az adataid számára. A gép rendkívül erős, 8. generációs négymagos processzorainak köszönhetően semmi sem szabhat gátat a hatékony munkavégzésnek. Sőt, ezt még inkább megkönnyíti az aktív toll, mellyel táblagép üzemmódban könnyedén kezelheted a gépet.