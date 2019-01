Egy robot szórakoztatja az embereket a párizsi kulturális központban

forrás: Prím Online, 2019. január 28. 18:55

Egy új műfaj egyedi anatómiája

A Nokinomo alapítói, Emanuelle Jourdes és Patrick Simonnet a Universal Robots egyik francia forgalmazójánál, a Sysaxes-nél dolgozó Erik Pourtau-val közösen kezdtek el egy új projekten gondolkodni. Abból a meglátásból indultak ki, hogy egyre nehezebb felkelteni a nagyközönség figyelmét a mai világban, majd megálmodtak egy olyan intelligens eszközt, amely visszautasíthatatlanul vonzó és a közönségét jó kedvre képes deríteni különféle interakciók segítségével. Így született meg Myro, akit úgy hoztak létre, hogy egy UR3 robotkart felszereltek egy okos kamerával és hangosítással, majd egy mesterséges intelligenciával ellátott, átlátszó digitális érintőképernyő mögé ültették.

Nézd meg ahogy Myro, a vidám robot érzelmek segítségével megújítja a felhasználói élményt! Ezt a találkozást senki sem felejti el! A nevét a híres spanyol festő inspirálta, vonzereje pedig pajkos természetéből és szerethető ügyetlenségéből ered. Myro egy olyan robot, amely mindenkiben érzelmeket fakaszt és saját személyiséggel rendelkezik.

Egy átlátszó kabinban elhelyezve, a UR kobot anonim felismerő-technológia segítségével észreveszi az emberi látogatók jelenlétét, majd többek közt, beszél, énekel, táncol, mozog, és még duzzog is. A Myro-t a felhasználótól elválasztja egy átlátszó képernyő, egy kifejezésre és párbeszédre alkalmas felület, amelyre Myro rajzol, fest, ír, és videót vetít ki. És itt még nincs vége! A felhasználók az érintőképernyőn keresztül játszhatnak, együtt rajzolhatnak, és kommunikálhatnak is a robottal.

Kapcsolatokat és érzelmeket teremt

Myro mellett nehéz csak úgy elmenni, mivel több módszerrel is felhívja magára a figyelmet. Kamerájával felismeri a látogatókat, és megnyerő viselkedésével kapcsolatfelvételre invitálja őket. Amőbázni szeretnél? Információra van szükséged? Egy kis kikapcsolódásra vágysz? Vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy? Myro számos szórakoztató játékot és szolgáltatást nyújt, amelyek lehetnek interaktívak, de éppen elgondolkodtatóak is.

Myro néha vízfesték-spirálok festésével demonstrálja művészi oldalát, máskor a „szájával” megfog egy közeli tárgyat, hogy megmutassa azt a közönségnek. Az információ pedig a kiterjesztett valóság segítségével jelenik meg az átlátszó képernyőn. Myro kifejezi az érzéseit, beleértve a boldogságot és szomorúságot, de néha duzzog is, például amikor egy játékban veszít, de olyan is van, hogy ilyenkor összeomlik, vagy alvást szimulál. Myro érzelmei gazdagabbá teszik az emberekkel való interakciót. A látogatókat meghatja Myro durcáskodása, beszélnek hozzá, és szórakoztatja őket a viselkedése, amit másokkal meg is osztanak.

Myro, a szórakoztató robot, akivel szóba lehet állni

Myro-t olyan további nyitott, nagy forgalmú helyeken tervezik felállítani, ahol az embereknek hosszú várakozási idővel kell szembenézniük, információkra, útmutatásra, vagy szórakoztatásra van szükségük. Myro alkalmazásait ezek a szükségletek kielégítésére hozták létre.

Myro sok helyre be tud illeszkedni, például vasútállomásokon vagy repülőtereken sokkal kellemesebbé tudja tenni az utazók várakozását. Myro-t a bevásárlóközpontok is tudják alkalmazni arra, hogy márkákat vagy termékeket reklámozzon, szórakoztató játékokkal szolgáljon, valamint növelje az üzletek látogatottságát, vagy a márkahűséget. Mindemellett múzeumoknak is nagy segítség lehet a gyűjtemény bemutatásával, a sorok kezelésével, és az információk közlésével.

___________

* Île-de-France tanácsa által kiírt pályázat