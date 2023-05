Egy vállalkozás számára a szünetmentes tápegység jelenti a megbízható áramellátást

forrás: Prím Online, 2023. május 19. 18:59

Egy-egy áramkimaradás jelentős károkat okozhat. Elegendő, ha csak egy pár másodpercre marad áramellátás nélkül egy adatközpont és benne a szerverek, az áramkimaradás okozta károk helyreállítása miatt órákra, olykor napokra is le kell állítani a működést. Egy ilyen kiesés egyetlen órája is több tízezer, egyes esetekben akár több millió euróba is kerülhet.

Ilyen problémákkal nem csak a nagyvállalatoknak kell szembenéznie. A személyi számítógépek, szerverek és hálózatok zavartalan működése éppúgy fontos egy kisebb vállalat számára, mint egy nagyvállalat számára az adatközpont rendelkezésre állása. A leállások nem pusztán a kieső termelés és értékesítés vagy a vállalat jóhírének elvesztése miatt okozhatnak komoly anyagi veszteségeket. A berendezések újraindítása, a sérült fájlok helyreállítása és a megszakadt folyamatok újrakezdése szintén sok időbe telhet. Gyakran előfordulhat, hogy az áramkörök és más alkatrészek úgy sérülnek, hogy nem is vesszük észre, és ezek a rejtett meghibásodások sokszor a berendezés idő előtti működésképtelenségéhez és adatvesztéshez vezetnek.

Szontág Balázs

„Sok vállalat használ generátort, hogy megvédje értékes villamos és elektronikus berendezéseit az áramellátás kimaradása esetén. Azonban egy generátor önmagában nem jelent megoldást. Egy szünetmentes tápegység – UPS – viszont igen. Garantálja, hogy a berendezés a hálózati áramkimaradás bekövetkezte és a generátor bekapcsolása közötti, gyakran hosszú percekig tartó idő alatt is tovább működjön. Már csak ezért is tekinthető az UPS megbízható energiagazdálkodási stratégiának, amely költséghatékony módon segít megelőzni az esetleges áramkimaradások káros hatásait” – mondta Szontág Balázs villamosmérnök, az Eaton szakértője.

Áramvédelem

Az UPS három alapvető funkciót ellátva védi a szervezet informatikai berendezéseit és egyéb villamos fogyasztóit olyan problémák esetén, mint például a hálózati áramellátás zavarai. Egyrészt megakadályozza a hardver feszültséglökések és a lökőáramok miatti meghibásodását. A túlfeszültségvédelmi készülékektől eltérően, amelyek nem javítják a vállalat berendezéseit ellátó áram minőségét, sok UPS modell folyamatosan kondicionálja a bejövő áramot is. Szintén nagyon fontos, hogy az UPS használatával megelőzhető az adatvesztés és az adatsérülés. UPS nélkül az eszközökön tárolt adatok megsérülhetnek, vagy – ami még rosszabb – meg is semmisülhetnek. Egy energiagazdálkodási szoftverrel összekapcsolt szünetmentes tápegység azonban megkönnyítheti a rendszer szabályozott leállítását, virtuális környezetekben pedig elindíthatja a virtuális gépek egy tartalék tárhelyre vagy felhőbe történő migrációját. Sőt, az áramkimaradás áthidalásával gondoskodik róla, hogy a hálózatok és alkalmazások elérhetők maradjanak. Egyes UPS-ek áthidalási ideje inkább rövidebb áramkimaradások idejére elegendő, más készülékek azonban akár több órás áthidalási időt is tudnak biztosítani, amely hosszabb áramkimaradások esetén jöhet jól.

A megfelelő megoldás

Nem létezik olyan UPS, amely minden szempont alapján egyformán megfelel. Az adott szervezet egyedi igényeinek legjobban megfelelő készülék kiválasztásakor több tényezőt is figyelembe kell venni:

• Fontos például a vállalat energiaellátási környezete. Egy háromfázisú UPS nagyobb teljesítményt képes rendelkezésre bocsátani, mint az egyfázisú, ezért ezt használják általában ipari és vállalati környezetekben, míg az egyfázisú rendszerek kiválóan alkalmasak a kisebb teljesítményigényű háztartási vagy kisebb vállalati berendezésekhez, például laptopokhoz, világításhoz és televíziókhoz. Ha már tudjuk, hogy egy- vagy háromfázisú UPS-re van szükségünk, a vállalat VA-ben vagy wattban kifejezett teljesítményigényének ismeretében tovább szűkíthetjük a választékot. Különösen egyfázisú telepítések esetén érdemes olyan szünetmentes tápegységet választani, amelynek a teljesítménye az aktuális teljesítményigényt ugyan meghaladja, de egy későbbi bővítés esetén nem szükséges új szünetmentes áramellátás-megoldást keresni.

• A megfelelő UPS kiválasztásakor azt is tudnunk kell, hogy milyen hosszú áthidalási időre van szükségünk, mivel ez jelentősen befolyásolhatja a megoldás költségeit. Szükséges mérlegelnünk azt is, hogy hol szeretnénk elhelyezni az UPS-t és mekkora hely áll rendelkezésünkre. Így könnyebben eldönthetjük, hogy melyik megoldás felel meg inkább az adott környezetben: a torony vagy a rackbe szerelhető modell. Elérhetők kettő az egyben formátumú UPS-ek is, amelyek mindkét módon telepíthetők. Itt is érdemes gondolni a későbbi esetleges bővítésre is. A költségtudatos vagy szűkös költségvetésű szervezetek számára például gyakran egy olyan UPS beszerzése éri meg hosszú távon a legjobban, amely eleve skálázható, mivel egy ilyen rendszer lehetővé teszi a kapacitás növelését további hardverek vásárlása nélkül.

• Fontos a fentieken kívül az eszköz kezelhetősége is. Míg az UPS megvédi a csatlakoztatott fogyasztókat áramkimaradás esetén, az energiagazdálkodási szoftver – többek között – biztosítja a folyamatban lévő munkák mentését és az elektronikus berendezések szabályozott leállítását abban az esetben, ha az áramkimaradás meghaladja az UPS áthidalási idejét. A további felügyeleti és vezérlési funkciók között említhető az áramellátási események naplózása és jelentése, a virtuális és felhőplatformokba való integráció, valamint az eszköz távoli felügyelete, amelyet a gyártó szakemberei végeznek.

Teljes biztonságban

Létfontosságú, hogy olyan UPS-t válasszunk, amely megfelel a szervezet energiagazdálkodási igényeinek, különösen manapság, amikor egyre nagyobb az áramkimaradások valószínűsége. Az energia iránti növekvő kereslet, a jelenlegi geopolitikai helyzet, az éghajlatváltozás okozta szélsőséges légköri jelenségek, valamint a fosszilis tüzelőanyagokról a kevésbé stabil megújuló energiaforrásokra való átállás miatt a globális energiarendszer problémái mindenhol éreztetik majd hatásukat a vállalkozásokra.

„Egyszóval, ha egy UPS lehetővé teszi, hogy a szervezet rendszerei addig működjenek, amíg a hálózati áramellátás helyre nem áll, akkor a szervezet nyugodt lehet, mert tudja, hogy a munkatársak tovább dolgozhatnak, az adatok nem vesznek el, és az üzletmenet a szokásos módon folytatódik” – összegezte Szontág Balázs.