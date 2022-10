Egyre népszerűbb a Halloween Magyarországon

forrás: Prím Online, 2022. október 31. 12:06

Számos olyan nevezetes nyugati hagyomány van, amely már Magyarországon is egyre népszerűbb. Sokan szeretnek Halloween által inspirált rendezvényekre járni, hiszen nemcsak a házibulik, hanem a nagyobb klubok és bárok tematikus partijai is egyre több ember figyelmét keltik fel. A Viber új Halloween Lencséi és a legújabb, kísérteties és ijesztő matricacsomag és üdvözlőkártyák is egyaránt használhatók a csoportos beszélgetésekben az események megszervezésére, valamint a legjobb és legszórakoztatóbb bulis emlékek egymással való megosztására is.

A Viber legutóbbi helyi szavazása alapján a Halloween ugyan megosztó a válaszadók körében, viszont egyre népszerűbb, és sokan ünneplik az országban. Közkedvelt halloweeni aktivitás a tökfaragás – számos boltban és üzletben elérhetők olyan tökök, amelyeket kifejezetten az ünnepi mókához ajánljanak, mert ezekből lehet a legötletesebb és legijesztőbb figurákat faragni. A tematikus események is egyre több embert vonzanak, a sokan szívesen mennek olyan bulikba, amelyekben ajánlott a jelmezbe öltözés. Érdekesség, hogy nem a horrorkarakterek és az ijesztő figurák, hanem az aranyosabb, lazább öltözékek és a mesefigura jelmezek a népszerűbb választások. Persze a szuperhősökről és a szupergonoszokról sem feledkezhetünk meg, minden évben klasszikus választások.

A kísérteties október és a Halloween ünneplésének alkalmából a Viber új Lencséket hozott létre, hogy még több szórakoztató lehetőségünk legyen az üzenetküldő alkalmazásban. Emellett az új, Halloween témájú matricákkal még színesebbé tehetők a beszélgetések, a Halloween kvíznek köszönhetően pedig mindenki számos érdekességet megismerhet a népszerű nyugati tradícióról. Sőt, a legújabb üdvözlőkártyákat is el tudod küldeni a barátaidnak, hogy még borzongatóbb legyen az ünnep!