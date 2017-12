Egyre többen használják fizetésre a mobiljukat

forrás: Prím Online, 2017. december 7. 12:20

Továbbra is megállíthatatlanul terjed az okostelefon-használat: a felnőtt internetezők több mint négyötöde használ intelligens mobileszközt.

Ezzel párhuzamosan egyre többen már nemcsak telefonálnak vagy neteznek telefonjukkal, hanem pénzügyi szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Közel kétmillió magyar okostelefon felhasználó vásárol is mobiljával - derült ki az eNET kutatásából az OK Oktatási Központ Fintech Mikulás című rendezvényén.

A mobil- és digitális technológia egyre nagyobb hatással van arra, ahogyan a hétköznapi pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vesszük. Futótűzként nő a netes- és mobilfizetési megoldások felhasználói bázisa, de átalakulóban van a biztosítási piac és a fintech (pénzügyi technológia) egyéb területei is erősödnek, főként az Y és Z generációk korábbiaktól gyökeresen eltérő igényei miatt.

Az OK Oktatási Központ Fintech Mikulás című rendezvényén az eNET kutatócég friss számaiból kiderült, hogy a 18-29 éves korosztály majd minden tagja (96%) okostelefon felhasználó, de az arány az idősebb generációk körében is igen magas, már az internetező 50 pluszosok közel kétharmada (64%) is okoskészülékre cserélte hagyományos mobilját.

„Nagyon izgalmas látni, hogy az okostelefonhasználattal párhuzamosan, a mobilfizetési megoldások is egyre inkább terjednek. Ebben a szegmensben is vezet a 18-29-es korosztály, azonban az okostelefon- és a mobilnet-használathoz hasonlóan a mobilfizetés terén is egyre inkább kiegyenlített a különböző generációk részvétele” – fogalmazott Pintér Róbert, eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. kutatásvezetője a rendezvényen.

Naponta százszor oldjuk fel telefonunk kijelzőjét

További izgalmas adatokat ismertetett Benyó Péter, az OTP Mobil Szolgáltató ügyvezető igazgatója is, aki előadásában elmondta: átlagosan naponta százszor oldjuk fel okostelefonunk kijelzőjét, hogy chat-üzenetet olvassunk, megnézzük az értesítéseinket, vagy éppen szörföljünk a közösségi médián. A szakember kifejtette, hogy az okostelefon olyannyira életünk részévé vált, hogy szinte folyamatosan egy méteren belül, tehát karnyújtásnyira tartjuk magunktól mobileszközünket, illetve a felhasználók negyede még a zuhanyzóba is magával viszi telefonját. Az ügyvezető hozzátette: az OTP Simple alkalmazással már többmilliárd forintnyi mobilfizetési tranzakciót bonyolítottak le a felhasználók.

Gyökeresen eltér a korábbiaktól az Y és Z generációk igénye

A pénzügyi szolgáltatások területén valós forradalom zajlik az új technológiáknak köszönhetően. Az Y és Z generáció (1980-2007 között születettek) hamarosan a munkaerőpiac 75%-át teszik majd ki és ezzel párhuzamosan a legbefolyásosabb fogyasztói réteggé válnak. Rájuk, és főleg a Z generációra már az abszolút technológia fókuszú életmód jellemző, ők az úgynevezett digitális bennszülöttek, akiknek az okostelefon az elsődleges eszköz szinte bármilyen funkciót (kommunikáció, vásárlás, információszerzés stb.) tekintve.

„A hagyományos bankok szerepét a digitális átalakulás miatt kétoldalról is veszély fenyegeti: egyrészt a gombamód szaporodó fintech startupok kínálnak a fiatalok számára sokkal vonzóbb megoldásokat, másrészt a globális techóriások, a GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) pedig ügyfélélményben nyújtanak olyan kimagasló szintet, hogy a Z generáció tőlük szívesebben venne igénybe pénzügyi szolgáltatást is” – fogalmazott Bálint Viktor, a fintech befektetésekre specializálódott BnL Growth Partner ügyvezető-tulajdonosa.

38 milliós pályázat digitális ötletekre

A fenti piaci trendekhez igazodva az OK Oktatási Központot működtető OTP Fáy András Alapítvány a közelmúltban írt ki egy 38 millió forint összdíjazású pályázatot a legjobb pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket közvetítő digitális megoldások felkutatására. „Óriási az igény a pénzügyi tudatosság fejlesztésére Magyarországon, és mi abban hiszünk, hogy ezt már gyerekkorban érdemes elkezdeni. A digitális technológia fejlődése egyben óriási lehetőséget is jelent, hiszen a fiatalok fogékonyak az újszerű megoldásokra. A Fáy Ötletpályázatot pontosan azért írtuk ki, hogy ezt a két szempontot vegyítve ösztönözzük a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő digitális megoldások születését” – fűzte hozzá Csányi Péter, az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságának ügyvezető igazgatója, a Fáy Ötletpályázat zsűrijének elnöke.

Az ötletpályázatra jelentkezni 2018. január 15-ig a http://fayotletpalyazat.hu/ oldalon keresztül lehet.