Elektromos robogómegosztó szolgáltatás Budapesten

forrás: Prím Online, 2018. június 2. 11:26

A Blinkee.city Kft. a blinkee.city márka tulajdonosának első külföldi partnercége, mely egy családi összefogással indult magyar startup. Mindannyian fantáziát láttak és hisznek egy olyan modellben, mely a jövő közlekedését alapvetően befolyásolni képes technológia fejlesztésen alapul, mindamellett segíti a környezetkímélő járműhasználat elterjedését. A blinkee.city újdonságokra és innovációra nyitott magyar csapata szereti a kihívásokat, és elkötelezettek abban, hogy hozzáadott értéket teremtsenek városuknak. A közös célok mentén született az E.ON-val való partnerség.

A kulcsnélküli közösségi elektromos robogómegosztó rendszer mobil alkalmazáson keresztül kezelhető. A felhasználó egy regisztrációt követően az applikáció térképének segítségével tudja kiválasztani a legközelebbi elérhető járművet. A szolgáltatás használatához nem szükséges egy előre feltöltött pénzügyi keret, a fizetés percdíj alapú, emellett pedig diákkedvezmények is elérhetők.

A segédmotoros kerékpár kategóriába tartozó blinkee.city elektromos robogók 3,1 KW motorteljesítményükkel és 35 Ah teljesítményű akkumulátoraikkal akár bő 60 km megtételére is alkalmasak. Bárki használhatja a robogókat, aki 16 évesnél idősebb és 6 hónapnál régebbi, legalább AM kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik. Bukósisak viselése az elektromos robogókon is kötelező, azonban ez is a szolgáltatás része - az E.ON színekkel trendire festett bukósisakokat a csomagtartó rejti. A teljeskörűen biztosított járművek cserélhető akkumulátorait a központi irodában elérhető töltöttségi információk alapján pedig folyamatosan ellenőrzik, így a felhasználóknak a robogók feltöltésével nem kell foglalkozniuk.

A 100% elektromos blinkee.city robogók csökkentik a légszennyezettséget, a városi zajterhelést és a forgalmi dugókat, felgyorsítják, könnyebbé és költséghatékonyabbá teszik a városi közlekedést. Mivel a robogóval Budapesten belül bárhova közlekedhet a felhasználó, és a városon belüli zónában bárhol le is állíthatja, a rendszer a parkolási problémákra is megoldást nyújt.

Az E.ON már évek óta az e-közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt, nemcsak töltőket értékesít, hanem elvégzi a kivitelezést, biztosítja a folyamatos üzemeltetést és villamos energiát szolgáltat. A blinkee.city támogatása egy újabb jelentős lépés az elektromos közlekedésre ösztönző úton.

„Hiszünk abban, hogy egy az innovációkra nyitott energiavállalat számára ma már elengedhetetlen, hogy úgy végezze tevékenységét, hogy közben egy élhetőbb holnapért is tesz. Az E.ON számára kiemelten fontos, hogy a modern kornak megfelelő szolgáltatásokba fektessen, és büszkék vagyunk, hogy a programjainkban és a szolgáltatásainkban a gyakorlatban is megjelenik a fenntarthatóság, a jövő tisztelete. Azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki és adja tovább az elektromos robogózással járó szabadság élményét” – mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja az együttműködés kapcsán.

„A 2017-ben Lengyelországban indult blinkee.city szolgáltatáshoz 2018-ban új országok – köztük Magyarország is – csatlakozik. Célunk, hogy első lépésként 50 robogóval Budapestet is bekapcsoljuk a robogómegosztó rendszerek nemzetközi vérkeringésébe, szélesítsük a hazai közösségi közlekedés palettáját, és segítsük a környezetkímélő járműhasználat elterjedését” – mondta az eseményen Varsányi Tamás, a Blinkee.city Kft. ügyvezető igazgatója.

„Az európai városoknak olyan közlekedési problémákkal kell szembenézniük, mint a zsúfoltság, a lég- és zajszennyezés, valamint a parkolási gondok. Minden olyan innovatív megoldást üdvözlünk, amely hatékony megoldást tud nyújtani ezekre a kihívásokra. Bízunk abban, hogy a most induló, 100%-ban környezetbarát szolgáltatást a fővárosiak és ide látogató vendégeink is szeretni fogják” – tette hozzá Varga Zsolt, Budapest Város Főpolgármesterének főtanácsadója.