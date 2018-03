Elindult az Xperia XZ2 és XZ2 Compact magyarországi előrendelési akciója

forrás: Prím Online, 2018. március 23. 13:50

A megújult külsejű, a Sony innovációk legjavát hordozó Xperia XZ2 és XZ2 Compact zászlóshajók az okostelefonos szórakozás korlátlan lehetőségét kínálják: a készülékek Motion Eye kamerája a világon elsőként képes 4K HDR videók és Full HD, másodpercenként 960 képkockát rögzítő szuperlassított felvételek rögzítésére; az egyedülálló Dynamic Vibration System rezgési funkció új fejezetet nyit az okostelefonos tartalomfogyasztásban; míg a makulátlan felhasználói élmény érdekében mindkét modell Qualcomm Snapdragon 845 Mobil platformmal rendelkezik.

Az egyedülálló előrendelési ajánlat kereteiben az Xperia XZ2 és XZ2 Compact készülékek mellé most egy díjnyertes, aktív zajszűrős vezeték nélküli fejhallgató jár 129 990 Ft értékben a promóciós készlet erejéig.

A Sony WH-1000XM2 iparágvezető zajszűréssel rendelkező prémium fejhallgató egyedi funkciói, mint az érintéses vezérlés, mellyel mindössze egy koppintással számot válthat, hangerőt szabályozhat, továbbá hívást indíthat, vagy fogadhat; a tengerszint feletti magassághoz igazodó atmoszférikus nyomás optimalizálása; és a személyre szabható, életmódhoz alkalmazkodó zajszűrés képes még többet kihozni az Xperia legújabb csúcskészülékeiből.

A fejhallgató a hangminőség tekintetében is kifogástalanul teljesít: az S-Master HX torzításcsökkentő gondoskodik róla, hogy a Hi-Res Audio élményét semmi se zavarhassa, sőt, az LDAC technológiával (mellyel az okostelefonok is rendelkeznek) vezeték nélkül is közel nagy felbontású hang érhető el, hisz a technológia a hagyományos Bluetooth vezeték nélküli adatátvitel háromszorosát (990 kb/s maximális sebesség) biztosítja. Továbbá a kisebb felbontású hangfájlokat a DSEE HX funkció javítja közel nagy felbontásúra a tömörítéskor elveszett magas hangok visszaállításával.

Az Xperia XZ2 előrendelhető a Telekom és a Telenor kínálatában, illetve az eMAG, az Extreme Digital, és a Sony Center üzleteiben. Az Xperia XZ2 Compact előrendelési akcióival pedig az eMAG, az Extreme Digital és a Sony Center kínálatában találkozhat. Az ajánlat a készlet erejéig, de legkésőbb 2018. április 6-áig érvényes. A változás jogát fenntartják.

További információ az előrendeléssel kapcsolatban itt található.