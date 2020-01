Erős akkumulátorral és kitűnő hangzással érkezik a Huawei Y6s

forrás: Prím Online, 2020. január 29. 19:01

Bővíthető tárhely, nyolcmagos processzor és EMUI 9.1 – teljesítményre hangolva

A Huawei Y6s 3+32 GB tárhellyel érkezik, mely memóriakártya használatával akár 512 GB-tal bővíthető. A 3 GB RAM belépő kategóriás okostelefonok esetében átlagon felüli, így a Huawei készüléke könnyedén futtat egyidejűleg több alkalmazást is zökkenőmentesen.

Az Y6s ezen túl hardver és szoftver szempontjából is megállja a helyét. A 2.3 GHz-es nagyméretű magokból álló nyolcmagos processzorral szerelt készülék az EMUI 9.1 rendszert használja. Az okostelefon a háttérben intelligensen tisztítja, és automatikusan töredezettség mentesíti a rendszert. Az EMUI 9.1 továbbá a könnyebb irányítás érdekében a gesztusvezérlést is támogatja.

Látványos, szemkímélő funkcióval ellátott kijelző

A Huawei Y6s készüléket 6.09”-es, 1560x720 felbontású HD kijelzővel szerelte fel a gyártó. Az előlapi kamera, a fényszenzor és a szupervékony vevőkészülék mind a parányi notch-ban kaptak helyet, így a képernyő-test arány közel 90 százalékos. A vékony kávákkal kombinálva az Y6s magával ragadó látványt nyújt. Az Eye Comfort üzemmódnak köszönhetően a túlzott használat sem terheli meg a szemeket: a funkció hatékonyan szűri a káros kékfényeket, valamint a szem fáradtságának csökkentése érdekében automatikusan beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt is.

Erősebb kamera a kristálytisztább képekért

A készülék 13 MP-es hátlapi kamerája lehetővé teszi a kristálytiszta nagyfelbontású képek készítését. A kamera f/1.8 rekeszidejű lencséje a legtöbb belépő kategóriás készülékben megtalálható f/2.2 rekeszidőhöz képest közel ötven százalékkal több fényt enged be, mely azt eredményezi, hogy a képminőség sötétben és alacsony fényviszonyok között is hasonló marad.

A hátlapi 13 MP-es kamerán túl, az Y6s-t egy 8 MP-es előlapi kamerával is felszerelte a Huawei. A képernyő-világításnak köszönhetően a kamera még a legnagyobb kihívást jelentő helyzetekben is képes kiemelni a központban álló tárgyat.

Az Y6s hangzását tekintve is kitűnő készülék. Az egyedi hangrendszer kialakításán egy szuperlineáris hangszóró dolgozik a telefonban, amely az erőteljes zenei hangzásvilágért felel, így a hangminőség a magasabb hangszinteken is kiváló marad, ezáltal a zenehallgatás képes a felhasználó számára valódi pihentető élménnyé válni. A készüléket 3020 mAh akkummulátorral szerelte fel a gyártó. Az AI energiatakarékos technológiának köszönhetően az okostelefon a vártnál sokkal hosszabb üzemidőt tesz lehetővé. A felhasználó adatait arcfelismerő rendszer és ujjlenyomat-olvasó védi. A Face Unlock automatikusan képes a fényerő beállítására alacsony fényviszonyok között is, ezáltal bármilyen helyzetben könnyedén felismeri a felhasználó arcát.

Ár és elérhetőség

A készülék éjfekete és orchidea kék színekben, január végétől kapható a Magyar Telekomnál, a Vodafone-nál, valamint a Huawei magyarországi kiskereskedelmi partnereinél, a Telenornál pedig február elejétől lesz elérhető 54 900 forint ajánlott bruttó fogyasztói áron.