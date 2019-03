Erősíteni kell a nők szerepét az ICT szektorban

forrás: Business Online, 2019. március 8. 10:54

A világ egyik vezető globális ICT szolgáltatója számára a munkahelyi sokszínűség és a nemek egyenlőségének támogatása nem egy jól hangzó szlogen csupán, hanem a mindennapi gyakorlatban érvényesülő kötelező alapelv. A Getronics női esélyegyenlőségért való elkötelezettségét jól bizonyítja Deborah Exell globális humántőke és változási igazgató 2018. májusi kinevezése, illetve Irene Veldstra Benelux államokért felelős igazgató jelölése a DataNews által meghirdetett „Az év női ICT szakembere” díjra. Ugyanebbe a sorba illeszkedik a Getronics által életre hívott „Nők a technológiában” címet viselő program is.

„A nők sajnos hagyományosan alulértékeltek és alulreprezentáltak az üzleti életben, és ez különösen igaz az informatika és a telekommunikáció világára. Mi a Getronics-nál változtatni szeretnénk ezen, ezért kiemelten támogatjuk a nőket. Célunk, hogy követendő példákat állítsunk, pozitív mintákat mutassunk az ICT szektor iránt érdeklődő fiatal nők számára, ezzel is segítsük őket áttörni a bevett sztereotípiákon” – hangsúlyozta Deborah Exell, a Getronics globális humántőke és üzleti átalakulások igazgatója. „A Getronics egy olyan vállalat, ahol hiszünk abban, hogy az üzlet és a siker lényege a nálunk dolgozó munkatársakban és általában az emberekben rejlik. Éppen ezért nálunk, a Getronics-nál a női esélyegyenlőség nem egy elvont távoli cél, hanem a mindennapi munkánk gyakorlati és magától értetődő része – legyen szó akár munkaerő-felvételről, képzésről, előléptetésről vagy bérekről és juttatásokról.”

A 2018. augusztusában „Nők a technológiában” címmel elindított kezdeményezésével a Getronics ambícióik megvalósítására, képességeik maradéktalan kibontakoztatására bátorítja a nőket a többnyire még ma is férfiak által dominált ICT világban. A program számos olyan gyakorlati elemet tartalmaz, amelyek segítik a nők vállalaton belüli rövid, közép és hosszú távú előrejutását:

coaching program;

munkacsoportok és regionális kerekasztalok a kezdeményezés előre mozdítása, a stratégia továbbfejlesztése és az új tehetségek megtalálása érdekében;

eseményeken való részvétel;

együttműködések egyetemekkel és más szervezetekkel;

a „Nők a technológiában” 2020-as stratégiai kidolgozása.

„Célkitűzésünk, hogy a vállalatok üzleti átalakulásának meghatározó globális partnerévé váljunk. Ezért számunkra magától értetődő, hogy saját példánkon is megmutassuk ennek az átalakulásnak az előnyeit. Szeretnénk pozitív mintaként szolgálni a jövő munkahelyei számára a vállalaton belüli csökkenő férfi-dominancia és a növekvő sokszínűség tekintetében is” – mondta el Nana Baffour, a Getronics csoport elnök-vezérigazgatója. „Mindez egybevág vállalatunk sokszínűségről vallott szemléletével, amely mindig is a Getronics egyik erősségét adta. Nyitottak vagyunk a különböző megközelítések és nézőpontok megértésére, hiszen ez nemcsak személyes szinten gazdagít, de üzleti értelemben is hozzásegít, hogy szolgáltatásainkkal kivételes felhasználói élményt tudjunk nyújtani ügyfeleink számára.”