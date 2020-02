Európába érkezik a Samsung 2020 QLED 8K TV sorozata

forrás: Prím Online, 2020. február 18. 13:16

A Samsung számára kiemelten fontos, hogy a felhasználói visszajelzéseket figyelembe véve fejlessze legújabb technológiáit. Az új, élvonalbeli TV- és hangrendszerinnovációk csatlakoztatható megoldásokkal hoznak el interaktív és személyre szabott élményeket a felhasználók számára. Ezek a funkciók újradefiniálják a kikapcsolódás fogalmát és forradalmasítják az okos otthonokat.

A lenyűgöző, intelligens kijelzők új generációja

A Samsung 2020-as csúcsmodellje, a Q950TS 8K TV tiszta kép- és hangminőséggel, MI megoldásokkal és prémium kialakítással nyújt kiemelkedő technológiai innovációkat és biztosít magával ragadó élményt.

Az Európában 65, 75 és 85 colos verzióban elérhető Samsung Q950 QLED 8K TV készülék esetében a kijelzőt körbefoglaló keret alig észrevehető. A forradalmi Infinity Screen kijelző 99 százalékos kijelző-test aránnyal érkezik. A Q950 elképesztően keskeny, 15mm-es panellel és nyolc beépített hangszóróval újraalkotja az eddig ismertkijelzők fogalmát. A készülék és környezete közötti határok elmosódnak, így a TV kiemelkedő otthoni tévézést tesz lehetővé.

A Q950 mellett a Samsung QLED 8K TV sorozata a Q900TS és Q800T modellekkel bővült. Az 55-től 98 colos méretig elérhető készülékek között mindenki megtalálhatja az egyéni igényeihez és a tévézésre szánt térhez leginkább illeszkedő modellt.

A Samsung QLED 4K TV készülékek továbbra is jelentős részét teszik ki a vállalat teljes televíziós portfoliójának. A 43-tól 85 colos verzióig elérhető 2020-as Q60T, Q70T, Q80T, Q90T és Q95T modellek a vállalat eddigi legerőteljesebb QLED 4K sorozatát jelentik.

„Az intelligens kijelzők új korszakába léptünk. Az idei évben a személyre szabhatóság hangsúlyosabb lesz, mint valaha – mondta el Nathan Sheffield, a Samsung Europe TV és hangrendszerek üzletágának vezetője. – A 2020-as a vállalat eddig legerősebb, legokosabb és leginkább magával ragadó tévé- és hangrendszer-sorozata. A készülékek kompromisszumok nélkül illeszkednek a legtöbb felhasználó életstílusához.”

A hang- és képminőség adja a Samsung QLED TV-k alapját, de a 2020-as sorozatot a fejlett, MI alapú okos kijelző megoldások teszik igazán különlegessé. A Samsung egyedülálló megoldásai biztosítják a felhasználókat arról, hogy az idei sorozattal többé nem szükséges kompromisszumot kötni a tévézés terén.

A Quantum Dot AI technológia egyesíti a Samsung 8K tartalomfeldolgozását az iparági szinten is kiemelkedő Tizen platformmal, ezzel képes szinte minden tartalmat felskálázni, így azok 33 millió pixelen jelenhetnek meg a képek forrásától és eredeti felbontásától függetlenül.

Az Adaptív Kép funkció figyeli a helyiség fényviszonyait és a megjelenő kép fényeloszlását is, így biztosít tiszta és kontrasztos képet fényes és sötétebb terekben is.

Az Active Voice Amplifier megszünteti a háttérzajokat, amelyek a második legzavaróbb tényezőt jelentik tévézés közben az európai felhasználók számára*. A funkció automatikusan felismeri ezeket a zörejeket és optimalizálja a hangzást.

Az Object Tracking Sound+ (OTS+) háromdimenziós hanghatást hoz létre a készülék tetején, oldalán és alján található hangszórókkal egy egyedi mesterséges intelligencia alapú algoritmus segítségével. Az OTS+ képes a hangadást a képernyőn látható mozgáshoz igazítani, ezzel különleges felhasználói élményt biztosít.

A Q-Symphony egy egyedi többhangszórós megoldás. A sorozat történetében először, a 2020 QLED TV készülékek felső és oldalsó hangszórói egy Samsung Q szériás hangprojektor csatlakoztatásakor is bekapcsolva maradnak, így a felhasználók dinamikus és többdimenziós hangélményt kaphatnak.

Továbbfejlesztett hangminőség

A Samsung elkötelezett a teljeskörű audiovizuális élmények létrehozása mellett, így a vállalat legújabb soundbarjai továbbfejlesztett TV és hangrendszer integrációval érkeznek. A 2020-as Q szériához tartozó Q800T, Q70T és Q60T hangprojektorok lenyűgöző összhangban működnek a Samsung QLED TV készülékeivel. A Samsung Acoustic Beam technológiájával és a beépített Dolby Atmos és a DTS:X megoldásokkal érkező Q széria segítségével a felhasználók úgy követhetik a képernyőn játszódó történéseket, mintha ők is a részesei lennének.

Az optimális hangzáshoz összetett megoldásokra van szükség, a Samsung új S sorozatába tartozó S60T és S40T készülékek pedig önmagukban is kiemelkedő teljesítményre képesek. A stílusos és intelligens S hangprojektorok nagyszerűen illenek bármilyen helyiségbe és könnyedén belesimulnak a környezetükbe. Az S széria kitűnő választás a prémium kialakítást kereső zenekedvelőknek.

Disney+ a Samsung eddigi legokosabb csatlakoztatott portfólióján

Az otthoni tartalomfogyasztási szokások évről évre változnak, a felhasználók pedig nem csak könnyen szeretnének hozzáférni kedvenc műsoraikhoz, de a felfedezés szabadsága is fontos számukra. A Samsung folyamatosan bővíti együttműködéseit a vezető tartalomgyártókkal. A Disney+ március 24-től kezdve folyamatosan válik elérhetővé a Samsung TV-in Európa-szerte.

Kibővített hangalapú lehetőségek Samsung tévéken

A Samsung legújabb TV készülékei többféle intelligens asszisztenssel is kompatibilisek, így a felhasználók választhatnak az Amazon Alexa, a Google Assistant és a Bixby közül.** A hang alapú asszisztensekkel könnyedén elérhetők a legfrissebb hírek, az időjárás, a kedvelt multimédiás tartalmak és akár az okos otthonok vezérlése is.

Továbbfejlesztett csatlakoztatott megjelenítés

A Samsung további megosztási funkciókat mutatott be, amelyekkel a felhasználóknak még több lehetősége nyílik személyre szabni a képernyők használatát:

A Multi-View funkció azoknak a felhasználóknak készült, akik rendszeresen használnak egyszerre több képernyőt is tévénézés közben. A telefonon látható tartalmak megjeleníthetők a nagyobb kijelzőn is, ahol a felhasználók 14 különböző két ablakos képernyőfelosztás közül választhatják ki a legmegfelelőbbet.

A Tap View funkcióval még egyszerűbb az okostelefonokat a tévéhez csatlakoztatni. A telefonok képernyőjének tükrözéséhez a felhasználóknak mostantól elég készüléküket a tévéhez érinteni.

A személyre szabott lifestyle televíziózás új szintje

Európába is megérkezik a Samsung forradalmi Lifestyle tévéje a The Sero. A készülék egy okostelefonhoz hasonlóan képes függőlegesen, vagy vízszintesen elforgatni a képernyőt. A felhasználók okostelefonjuk képernyőjének tükrözésével tartalmak sorát élvezhetik a kijelző egyedi kialakításának köszönhetően.

A The Sero mellett a Samsung eredeti formátumú The Serif tévéje idén elérhető válik 43-, 49- és 55 colos változatban is Fehér Felhő és Pamutkék színekben. Mindkét készülék kiérdemelte innovatív termékkialakítás kategóriában a világhírű International Forum (iF) Design Díját.

A Lifestyle tévé sorozat a The Frame-mel lesz teljes. A készülék 2020-ban már 32- és 75 colos kivitelben is elérhető a korábbi méretek mellett. A Frame Art Store***, az új, mesterséges intelligencia alapú technológiát alkalmazva minden felhasználó számára automatikusan, az ízlésének megfelelően javasol műalkotásokat.

Moduláris kijelzőtechnológia korlátok nélkül

A Samsung European Forumon mutatkozott be az innovatív MicroLED tévék teljes sorozata. A moduláris MicroLED technológiával korlátok nélkül módosíthatók a méretek, a képarány és a felbontás is. A 75-től 292 colos átmérőig elérhető MicroLED kijelzők eddig soha nem látott, személyre szabott látványt hoznak a felhasználók otthonába.

* A Samsung 2019 májusi fogyasztói elégedettségi mérése alapján.

** Az egyes asszisztensek elérhetősége országtól és szolgáltatótól függően változhat.

*** A Samsung Art Store havi díjas szolgáltatás. Új előfizetők számára az első hónap ingyenes. Egyes műalkotások külön is megvásárolhatók.