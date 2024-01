Ezek a Samsung kijelzőinek legújabb tagjai

forrás: Prím Online, 2024. január 9. 09:44

A Samsung a CES 2024 kiállítás megnyitója előtt jelentette be a QLED, MICRO LED, OLED és Lifestyle kijelzőinek legújabb termékcsaládját. A következő generációs MI-alapú processzorok bevezetésével ezek a modellek az MI-alapú képernyőtechnológia korszakát indítják útjára, amelyek újraalkothatják az okoskijelzők lehetőségeiről alkotott elgondolásunkat. A továbbfejlesztett kép- és hangminőség mellett az új készülékek a Samsung Knox által nyújtott MI-alapú biztonsági funkciókat nyújtanak, amelyek egyéni életstílusuk kialakítására és megélésére ösztönözhetik a felhasználókat.

„A hiperkapcsolatok korában már nemcsak a minőségi vizuális élményekre törekszünk, hanem arra is, hogy a kijelzők akár a képernyőn kívüli világban is megkönnyíthessék a felhasználók életét – mondta SW Yong, a Samsung vizuális kijelző üzletágának elnöke és vezetője. – A Samsung MI képernyői az eszközön belül mesterséges intelligenciát alkalmaznak, így az otthonok központi elemévé válhatnak azáltal, hogy összekapcsolják az összes kompatibilis eszközt, hogy a felhasználók egy rugalmasabb és változatosabb életstílust követhessenek.”

Megkettőzött MI teljesítmény a továbbfejlesztett Neo QLED 8K képminőségért

A Samsung legújabb Neo QLED 8K és 4K tévéi élethű képminőséggel, prémium hangtechnológiával, valamint alkalmazások és szolgáltatások széles tárházával érkeznek. A 2024-es Neo QLED 8K modellt a vállalat történetének eddigi legforradalmibb tévéprocesszorával látták el. Az NQ8 AI Gen3 processzor az elődjéhez képest kétszer gyorsabb neurális feldolgozóegységgel (NPU) rendelkezik. A neurális hálózatok száma nyolcszorosára, tehát 64-ről 512-re nőtt, így a képernyőn a tartalom tűpontos részletességgel jelenik meg. A továbbfejlesztett processzornak köszönhetően a 2024-es széria páratlan teljesítménnyel bír.

A Neo QLED termékcsalád az alábbi képminőséget és kialakítást fokozó funkciókat kínálja:

• 8K MI Felskálázás Pro: A funkció az NQ8 AI Gen3 processzort alkalmazza a továbbfejlesztett 8K minőségű felskálázáshoz, élesítve az alacsonyabb felbontású tartalmakat, hogy azok ultranagy felbontásban jelenjenek meg a képernyőn.

• MI Mozgásjavítás Pro: Az NQ8 AI Gen3 processzornak köszönhetően megoldja a nagyfelbontású sportközvetítések jellegzetes problémáit – például a labda torzulását. A funkció felismeri az adott sportágat, és gépi tanulás útján alkalmazza a megfelelő labdafelismerő modellt.

• Real Depth Enhancer Pro: A mini LED-ek pontos vezérlésére szolgáló mesterséges intelligencia segítségével részleteket ad a képsorokhoz. Az emberi szemhez hasonlóan dolgozza fel a mélységet, felismeri a jelenet azon részét, amelyre a néző természetes módon fókuszálna, és előtérbe helyezi azt a kontraszt növelésével, így a látott kép valósághűbbnek és térbelibbnek hat.

• Infinity Air kialakítás: A magával ragadó élményért a Neo QLED 8K lenyűgöző képminőségéhez egy 12,9 mm mélységű képernyő társul, amellyel a felhasználók még jobban élvezhetik a nagy felbontást és a rendkívüli hangminőséget. Egyedülálló tükörhatást kölcsönöz az eszköznek, amely olyan, mintha lebegne környezetében.

A Neo QLED 8K teljesítményét a lehengerlő 8K képminőséghez társuló kiváló hangminőség teszi teljessé.

• 2024 Q-Symphony: Lehetővé teszi, hogy a felhasználók még több vezeték nélküli hangszórót vagy hangprojektort csatlakoztathassanak a tévéhez vagy a projektorhoz a különböző műsorok, filmek és lejátszási listák hangzásvilágának tökéletesítése érdekében. Ez a technológia ugyanis optimálisan szinkronizálja össze a televíziót a vezeték nélküli hangszórókkal és hangprojektorokkal.

• Active Voice Amplifier Pro (AVA Pro) / Adaptív hangerőszabályozás Pro: A vállalat saját fejlesztésű MI-alapú párbeszéd-erősítője egyedülálló gépi tanulást alkalmaz a képernyőn megjelenő párbeszédek és további hangok jelentős felerősítésére. Elválasztja az emberi hangot a kevert hangtól, kiemelve azt, így a felhasználók a hangerőszinttől függetlenül könnyedén követhetik a képernyőn zajló beszélgetést.

A 2024-es Tizen OS a még kényelmesebb otthoni TV-élményért

A 2024-es Tizen operációs rendszer jóvoltából a tartalom kerül a középpontba a Neo QLED 8K széria készülékein. Az okostévén beállított, egyedi fiókok alapján személyre szabott tartalmakat és szolgáltatásokat kínál. Mostantól a Samsung Smart TV készülékekkel rendelkező háztartások tagjai különálló fiókokat regisztrálhatnak az eszközön, így egyedi ajánlásokat kaphatnak és még inkább az egyéni igényeikre szabott élményben lehet részük.

Összekapcsolt, inkluzív élmények a Samsung ökoszisztémájával

A Samsung televízió az otthon középpontja lehet, a felhasználók egyaránt élvezhetik a forradalmi újítások nyújtotta előnyöket és az eszközök közötti zökkenőmentes kapcsolatot mindennapjaikban. 2024-ben a Samsung tovább fokozza az összekapcsoltság élményét az otthoni tevékenységek irányítóközpontjaként funkcionáló Samsung Daily+ szolgáltatással. Egyetlen, összehangolt felületen kínálja szolgáltatások és funkciók széles skáláját, legyen szó egyéni edzésről, videóhívásról vagy a számítógépek távoli eléréséről. Az újonnan bevezetett funkciók közé tartoznak a következők:

• Edzéskövetés: Ez az ingyenes szolgáltatás valós időben jeleníti meg az edzés közben vizsgált adatokat – például a mozgás időtartamát vagy a viselhető eszközzel mért pulzusszámot – a Samsung televízión játszódó tartalom felett, hogy egyidejűleg szórakoztassa és informálja a felhasználókat az otthoni edzés alatt is.

• TechnoGym: A TechnoGym világszerte népszerű oktatóinak kiváló fitnesz- és wellness videóival támogatja az otthoni edzést. Ezek az igényes tartalmak, amelyek a Samsung okostelevízióin érhetők el, a maximális teljesítmény elérését veszik célba.

• F45: A felhasználók az F45 világszerte elérhető háromezer stúdiójának bármelyikéhez csatlakozhatnak, hogy otthonról bekapcsolódjanak az intenzív edzésbe.

• Multivezérlés: A szolgáltatás hatékonyabb otthoni munkavégzést kínál, mivel a felhasználók egy Bluetooth-billentyűzettel vagy egérrel irányíthatják az összes társított képernyőt, legyen szó tévéről, okostelefonról vagy monitorról. A munkavégzés egy új módját ismerhetik meg olyan eszközök közötti műveletek során, mint például a másolás és beillesztés vagy a dokumentumok olvasása.

A Samsung legújabb, 2024-es televíziói és kijelzői a kiterjesztett kompatibilitásnak köszönhetően még több eszközhöz társíthatók a vállalat ökoszisztémáján belül. Ezáltal összehangoltabb kapcsolat jön létre a tévék, az okostelefonok és más viselhető eszközök között, a még magasabb szintű testreszabhatóság, elérhetőség és kényelem érdekében.

• Mobile Smart Connect: A SmartThings Mobile Plugin többfunkciós távirányítóvá alakítja az okostelefont, így a felhasználók könnyedén kezelhetik az összes új alkalmazást és szolgáltatást. Az alkalmazás egyszerűsített és felhasználóbarát felugró felülete kényelmet és fokozott elérhetőséget biztosít.

• 360 Audio: A korábban kizárólag Galaxy-készülékeken elérhető hangfunkcióval mostantól a Samsung tévék és kijelzők is rendelkeznek. A Samsung Galaxy Buds ezentúl zökkenőmentesen csatlakozik a tévékhez, hogy térhatású hangot szolgáltasson a filmekhez, mozgóképes tartalmakhoz és videójátékokhoz, hogy a felhasználók még jobban elmerülhessenek a látott és játszott tartalmakban.

• Vibrary: A felhasználók legkedvesebb művészeik alkotásait csodálhatják meg a televízió nagyméretű képernyőjén, kedvenc előadójukkal indulhat a nap Háttér üzemmódban. A Casting funkcióval zökkenőmentesen élvezhetik egyaránt a tévéről vagy a mobileszközökről átjátszott fényképeket és zenéket.

A legújabb tévé- és kijelzőcsalád még több modern hozzáférési lehetőséget kínál annak érdekében, hogy a Samsung Neo QLED készülékein a korábbiaknál több felhasználó élvezhesse kedvenc tartalmait.

• Audio Felirat: A vállalat első olyan televízióba telepített funkciója, amely mesterséges intelligencia és optikai karakterfelismerő (OCR) technológia alkalmazásával valós időben, alakítja át hangzó szöveggé feliratokat.

• Akadálymentes távirányító: Az alkalmazás a látási, hallási nehézséggel vagy testi fogyatékkal élő embereknek készült, akik ezáltal okostelefonjukról is könnyedén vezérelhetik tévékészüléküket. A nagymértékben személyre szabható applikáció olyan, a felhasználói felületet érintő fejlesztést tartalmaz, mint például az intuitív gombelhelyezés, a jól megkülönböztethető színek vagy az érintésalapú visszajelzés lehetősége. A távirányító emellett magában foglalja a Samsung legújabb akadálymentes funkcióit, például olyan hangalapú vezérlést, amely közvetlenül az okostelefonról is egyszerűen elérhető.

• Relumino Together mód: A Relumino funkcióval a gyengénlátó felhasználóknak is lehetőségük nyílik arra, hogy viselhető eszköz nélkül is gondtalanul élvezhessék kedvenc tévéműsorukat, filmjüket vagy videójátékukat. Az MI-technológia dinamikusan körvonalazza a képernyőn megjelenített elemek széleit és kiegyenlíti a színeket, hogy a gyengénlátók tisztábban láthassák az embereket és a tárgyakat a funkció használata során. A Relumino Together mód egymás mellett jelenít meg két képernyőt: az egyiket normál, a másikat Relumino módban, hogy a látási nehézséggel élők családtagjaikkal együtt élvezhessék a tévézést.

MICRO LED: Új határokat teremt a kijelzőtechnológiában

Az új, áttetsző MICRO LED képében a Samsung bemutatja, hogy szinte végtelen számú megoldás lehetséges a képernyők terén. A képernyő egy átlátszó üveglaphoz hasonlít, amely egy rendkívül kisméretű MICRO LED chippel és olyan precíziós gyártási eljárással büszkélkedhet, amely által a kijelző kiküszöböli a fénytörést és a megjelenő foltokat vagy hézagokat. Ezáltal az átlátszó MICRO LED tiszta, zavartalan képet biztosít az otthoni és üzleti felhasználói környezetekben egyaránt.

A formabontó MICRO LED képernyőtechnológia moduláris felépítésével teszi lehetővé a felhasználóknak, hogy a képernyő alakját, méretét és képarányát az adott helyiséghez igazítsák. A Samsung félvezetőkkel kapcsolatos szakértelméből eredő többéves kutatási és fejlesztési munkája egy rendkívül hatékony eljárást eredményezett. A vállalat megoldásának köszönhetően a LED-chipek működési áramkörei közvetlenül az üveglapra helyezhetők, ezáltal csökken a felhasználók által hagyományos kijelzőkön gyakran tapasztalt fényerőveszteség jelensége.

Szélesebb OLED termékpaletta a legkülönbözőbb felhasználói igényekre szabva

A Samsung 2024-es OLED készülékeit a tavalyi modellek örökségére alapozva fejlesztette. Az S95D ultranagy, 77 col átmérőjű felületet kínál az igazán részletgazdag, magas képkocka-sebességű és erőteljesen élénk videóknak. A kijelző fényereje 20%-kal magasabb a korábbi modellekhez képest, amely a mély és árnyalatgazdag feketét képes megjeleníteni, a mesterséges intelligencia által javított színpontosságnak köszönhetően pedig Pantone Hitelesített minősítést kapott. A vállalat az S90D tévét 48 és 83 col közötti átmérővel rendelkező méretekben mutatta be.

A Samsung az új „OLED Tükröződésmentes” technológiát kifejezetten a vállalat 2024-es OLED készülékeihez tervezte, amely megőrzi a színpontosságot, csökkenti a visszatükröződés jelenségét, miközben a kép továbbra is éles marad, hogy nappali fényviszonyok között is lenyűgöző élményt nyújtson. Az OLED-re optimalizált alacsony fényvisszaverődésű bevonat – amely egy új, speciális keményebb rétegből és egy felületi mintázatból áll – kínál megoldást a fényesség és a tükröződés közötti ellentmondásra.

Az S95D képernyője továbbfejlesztett, a vállalat szabadalmaztatott képminőségi motorjait alkalmazza, és ragyogó fehér, mélyfekete és színpontos árnyalatokkal ragadja meg a közönség figyelmét. A Samsung eddigi legnagyobb fényerejű képernyője magas, akár 144Hz-es képfrissítési frekvenciával rendelkezik, így a sportrajongók és a videójátékok szerelmesei zökkenőmentes mozgású, kristálytiszta jeleneteket élvezhetnek a képernyőn.

Az új Lifestyle készülékek Bespoke megoldásai minden életstílushoz igazodnak

A Samsung a „Képernyők mindenkinek” elv jegyében új modellekkel egészíti ki díjnyertes Lifestyle termékpalettáját, amely magába foglalja a The Frame, a The Serif és a The Terrace televíziókat. A vállalat a következő készülékekkel alkotja újra a személyre szabás fogalmát:

• The Frame: A Samsung Lifestyle termékcsaládjába tartozó népszerű televízió, a The Frame új fejlesztésekkel még tovább fokozza a művészeti élményt. A felhasználók immáron a világhírű múzeumok és galériák több mint 2500 műalkotását tekinthetik meg az Art Store galériában, így még kiválóbb élményben lehet részük. A The Frame új művészeti streaming funkciója minden felhasználónak ízelítőt adhat az Art Store gyűjteményéből, mivel havonta ingyenesen, egyénileg választhatnak ki képeket a galériában.

• The Premiere 8K projektor: A The Premiere 8K a vállalat első olyan projektora, amely vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségeket kínál, így nem feltétlenül szükséges a kábelek használata. Ez a megoldás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy környezetüket rendben tarthassák. Az ultrarövid vetítési távolságú projektort a minél jobb kihasználhatóság és a felhasználás mértékének növelése érdekében olyan intelligens funkciókkal látták el, mint a picture-off prémium otthoni hang, a felhőalapú gaming lehetőség, az always-on hang távoli mikrofonnal, valamint az osztott képernyő, amelynek esetében négy különböző tartalom jeleníthető meg. A kivetítő a magával ragadó hangélmény érdekében a Samsung által szabadalmaztatott „Sound-on-Screen” technológiát alkalmazza, amely egyesíti a felső hangszórómodult és a szoftveres algoritmusokat.

• The Freestyle (2. generáció): A hordozható projektor második generációs kiadása Smart Edge Blending funkcióval rendelkezik, amely zökkenőmentesen egyesíti két különböző The Freestyle készülék képét. A felhasználók így egy nagyobb képernyőn élvezhetik a tartalmakat, és a két eszköz arra is képes, hogy egy akár 160 col átmérőjű képet 21:9-es képarányban, kézi beállítások nélkül kivetítsen.

Új hangprojektorok a lélegzetelállító hangélmény szolgálatában

A vállalat a 2024-es hangprojektorok képében frissítette termékcsaládjait, hogy továbbfejlesztett MI-algoritmusokkal még tökéletesebb hangélményt kínáljanak.

• Music Frame: A személyre szabható hangszóró kompatibilis a SmartThings rendszerrel, így Samsung tévékkel és hangprojektorokkal párosítva térhatású hangzást biztosít. A Music Frame önmagában, hangszóróként is megállja a helyét, de párosítható a vállalat tévéivel és a Q-Symphony-nak köszönhetően a hangprojektorokkal is, a mélyhangzás és a térhatású hangzás fokozása érdekében. A készülék a modern képkeretekbe bújva olvad bele környezetébe, miközben kiváló minőségű hangzást biztosít anélkül, hogy az eszköz felhívná magára a figyelmet.

• HW-Q990D: A 11.1.4 csatornás kialakítású hangprojektor magával ragadó Dolby Atmos hangzást kínál, és támogatja a 4K minőségű, 120Hz-es tartalmak átvitelét is. A hang kielemzésével és mesterséges intelligencia használatával optimalizálja a hangzást, hogy a tartalmak fogyasztása során – műfajtól függetlenül – lenyűgöző élményt nyújtson.

• HW-S800D: A Samsung ultravékony, 1,6 col mélységű hangprojektorát úgy alakították ki a fejlesztők, hogy azok minden környezetbe beleolvadjanak, miközben részletgazdag, magával lélegzetelállító hangzást biztosítanak. Az S800D modell mélysége a hagyományos Samsung hangprojektorok egyharmadának felel meg, tíz különböző hangszóróval, köztük egy különálló felső és egy középső csatornával felel a kristálytiszta énekhang közvetítéséért. A basszusokért felelős mélynyomó és a passzív hangszóró egyesítése mély, torzításmentes basszusokkal fokozza a hallgatási élményt egy kompakt kialakítású készülék képében.

A Samsung 2024-es tévécsaládjában a csúcsminőségű technológia a felhasználóbarát kialakítással párosul, és olyan lenyűgöző és lélegzetelállító élményeket kínál a felhasználóknak, amelyekkel újraértékelhetik életstílusuk és az ahhoz társuló technológia viszonyát.