Fedélzeti kamera extrákkal

2020. május 8. 15:51

Mostanában mindannyian kevesebbet élvezhetjük az autózás élményét és kényelmét, mint megszokhattuk. Akár pihenteted, akár alkalmanként használod a kocsid, a Mio MiVue fedélzeti kamerákra most is számíthatsz! Szuper funkciók segítenek az autód épségének megőrzésében, öko iránymutatást kapsz, és különleges felvételeket készíthetsz kiváló minőségben! Tedd egyedülállóvá az autózás ritka élményét, óvd a környezetet vezetés közben is és fedezd fel remek lehetőségek tárházát a legfrissebb Mio fedélzeti kamerákkal!

Ügyeletes őrszem - Parkoló üzemmód

Az ördög nem alszik most sem! Az elcsöndesedett utcák, kihalt parkolók jó lehetőséget adnak az autólopásra, de ugyanígy a nemszándékos károkozás is pont olyan könnyen előfordulhat, mint ezelőtt. Előzd meg a bajt, és szerezz be egy őrszemet, ami vigyáz autódra és segít a kétes helyzetek tisztázásában! A legújabb, prémium minőségű MiVue 826 fedélzeti kamera Passzív parkoló üzemmódja parkolás közben is rögzíti az autó körüli eseményeket, és akár 48 órán keresztül is számíthatsz rá, mint őrangyalra! A kompakt, 150°-os látószögű menetrögzítő kamera diszkrét módon a visszapillantó tükör mögött helyezkedik el, így nem zavarja a kilátást és a műszerfalon sem foglal el helyet. A 48 órás, akkumulátorról táplált készenléti parkolási üzemmódnak köszönhetően a kamera automatikusan elindítja a rögzítést, ha mozgást érzékel, és az akkumulátornak hála képes akár hosszabb időn át is felvételt készíteni. A csúcsminőségű szenzor a legkisebb rezgésre elindítja a felvételt, és Full HD 1080P rögzítést kínál 60 fps képsebességgel. Így biztosak lehetünk afelől, hogy a fontos részletek nem vesznek homályba, és bizonyítékként szolgálhatnak a problémás helyzetek tisztázásában.

Mio Tipp: hosszabbítsd meg a készenléti időt egy Mio Smart Box segítségével! A kiegészítő tartozékkal a jármű akkumulátorának lemerítése is elkerülhető, mivel az előre beállított idő és feszültség alapján képes automatikusan blokkolni a csatlakoztatott készülék elektromos áramellátást.

További, parkoló üzemmód funkcióval ellátott Mio modellek: MiVue C380 Dual, MiVue C540, MiVue C541, MiVue C560, MiVue C570, MiVue 731, MiVue 733 WIFI, MiVue 751, MiVue 752 WIFI Dual, MiVue 766 WIFI, MiVue 785 Touch, MiVue 786 WIFI, MiVue 788 CONNECT, MiVue 792 WIFI Pro, MiVue 795, MiVue 798, MiVue 798 Dual, MiVue 821, MiVue 826, MiVue J60, MiVue J85.

Zölden négy keréken is!

Ha a home office mellett esetenként Te is autót kell, hogy használj, egyes Mio fedélzeti kamerák segítenek, hogy bolygónkat kímélő módon érd el úticélod! A készülékek beépített ECO módja alkalmazkodik a vezetési stílusodhoz, és szükség esetén figyelmeztet, hogyan tudnál környezetkímélőbben célba jutni. Az ECO üzemmód mellett, olyan fejlett sofőrtámogató funkciók teszik még kellemesebbé és biztonságosabbá a vezetést, mint a GPS sebességmérő-kamera figyelmeztetések, sávelhagyás- és fáradtság figyelmeztetés. A 7-es dashcam széria legfrissebb modellje, a MiVue 795 készülék mindezeket magában foglalja, sőt, a legapróbb részleteket is rögzíti, és 1600p felvételt készít 150° széles látómezővel és F1.8 rekesznyílással. A prémium Sony fényérzékelővel felszerelt, stílusos MiVue 795 még gyenge látási viszonyok között is nagy kontrasztú, tiszta és színekben gazdag képet biztosít. Így, akár autózás közben szeretnél szép videókat rögzíteni a tavaszi utakról, akár utólag szeretnéd bizonyítékként felhasználni a felvételeket egy bekövetkezett kár esetén, számíthatsz a strapabíró MiVue 795-re és a tökéletes minőségű videóira!

* A 48 órás időtartam a rögzítést kiváltó események és a hőmérséklet függvényében eltérhet.