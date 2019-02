Fix telepítésű lézerprojektorokat is visz az Epson az idei ISE kiállításra

forrás: Prím Online, 2019. február 8. 11:52

A digitális megvilágítási projektorok köre az EB-U50 modellel szélesedett, amely ideális választás a kereskedelmi környezet mellett galériák és múzeumok számára is. Az Epson standjánál egyedülálló élményt nyújt az #EpsonVortex installáció, amely a látogatókra szabja a látványt, illetve a brit Nemzeti Színház közreműködése, mellyel a Moverio okosszemüvegek legújabb felhasználási módját tekinthetik meg a látogatók.

Új fix telepítésű lézerprojektorok cserélhető lencsékkel

Az Epson bejelentette új fix telepítésű, 4K 3LCD lézerprojektorait, az EB-L1075U, EB-L1070U és az EB-L1050U-t, melyek élénk - akár 7 000 lumenes – részletgazdag, élénk és színekben gazdag képeket alkotnak. A visszafogott, letisztult kialakítás és a halkabb ventilátorzaj mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a készülékek könnyedén belesimulhassanak a környezetbe, legyen szó kiállításról, színházteremről, múzeumról vagy tárgyalótermekről. Az Epson legsokoldalúbb fix telepítésű projektorai cserélhető lencsékkel rendelkeznek, minden ilyen típus esetében megvásárolható csak a készülék is, a felhasználók tizenkétféle cserélhető lencséből válogathatnak, a közelitől a távoli kivetítésig. A vállalat továbbá egy széleskörű felhasználásra szánt csomagot is elérhetővé tesz ELPLM08 lencsével azok számára, akik teljeskörű, a megszokottól eltérő kivetítési megoldást keresnek.

Az EB-L1075U, az EB-L1070U és az EB-L1050U a megbízható lézeres képminőség mellett egyaránt gazdag színvilággal, magas kontraszttal és tiszta fehér kivetítéssel dolgozik. Ez a WUXGA felbontásnak, a 4K megjelenítésnek és a lézerfényforrás technológiának köszönhető, amely akár 7 000 lumen fényerővel vetít. A magas színesfény kibocsátással (CLO), a 3LCD technológiával és a 2000:1 natív kontrasztarányú felbontással pedig határozott, részletgazdag árnyékokkal és mély feketékkel kelnek életre a képek. A „szerelje fel és felejtse el” elvvel a telepítés egyszerű, és bármilyen, nehezen elérhető helyre könnyen beszerelhetők az új készülékek. További előnyöket jelent a 360 fokos installációs rugalmasság, és a korábbi szériával összehasonlítva a kisebb tömeg és a halkabb működés. Egyszeri beállítást követően ezek a lézerprojektorok karbantartás nélkül 20 000 órán át működnek problémamentesen. Az EB-L1075U (fekete), az EB-L1070U (fehér) és az EB-L1050U (fehér) 2019. szeptemberétől elérhető.

Az Epson egy különleges meglepetéssel várta a látogatókat, hiszen az ISE kiállításon először mutatta be legújabb, 2020-ban debütáló, 30 000 lumenes fényerejű lézerprojektorát. A felsőkategóriás fix telepítésű lézerprojektor a színpadi-világítástechnikai vállalatokat, vendéglátóipari piacot és egyéb látványosságokat célozza meg. A készüléket várhatóan 2020-tól értékesítik.

A digitális megvilágítási projektorok választéka is bővült

A digitális megvilágítási projektorok választéka az új EB-U50-es megvilágítási projektorral bővül. A készülék alacsony teljes életút költéséggel (TCO) és helytakarékos, visszafogott kialakítással, valamint egyszerű beüzemeléssel és kezeléssel ideális választás kereskedelmi terek mellett galériák és múzeumok számára is.

Az EB-U50 projektort rugalmas elhelyezési lehetőségei mellett a széles spektrumú vetítési szög teszi igazán hasznos kiegészítővé. Hozzáadható már meglévő világítósorhoz, rögzíthető a mennyezethez, illetve használható a talajon is, valamint horizontálisan 360 fokban és 30 fokban vertikálisan is mozgatható. A projektor az Epson Projector Content Manager szoftverrel érkezik, amely gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé szakember bevonásának szüksége nélkül. A lejátszás számítógép nélkül is lehetséges (a beépített Wi-Fi kapcsolat révén), forrásnak pendrive is használható, a váltás pedig távirányítóról végezhető. Az EB-U50 a multi-projection funkcióval lehetőséget ad „képillesztésre” (edge blending), így több egység egyidejű használata esetén szinkronizálható a lejátszás, illetve a több forrásból összeillesztett képek könnyedén egymáshoz igazíthatók.

Az #EpsonVortex a stand legfőbb látványossága

Az #EpsonVortex lélegzetelállító, 360 fokos kinetikus portál élményét hozza el az ISE kiállításra. Az EpsonVortexben tett minden „kirándulás” egyedi, hiszen a látogató maga is az installáció részévé is válik. Az élmény megteremtéséhez az Epson 16 duplán rakott EB-L1755U lézerprojektort helyezett ki ELPLU03 lencsékkel, illetve 4D-s, többcsatornás zenei listával készült. A lézer mátrix „feltérképez” mindenkit, aki a portálra látogat majd valós idejű, folyamatosan változó képet alkot, amely reagál az egyén minden mozdulatára.

A látványos túrát itt tekinthetik meg: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6498570262009778176/

Tőrös Gáspár, az Epson projektorokért felelős termékmenedzsere elmondta: „A stand egy másik látványossága a brit Nemzeti Színház társulata által tesztelt új „intelligens feliratszemüveg”, melyet hallássérültek számára fejlesztettek ki. Ezek az Epson Moverio kiterjesztett valóság okosszemüvegeit használják, a színházlátogatók pedig valós idejű, szinkronizált leírást kapnak a párbeszédekről közvetlenül a szemüvegek lencséibe. Így a hallásérültek is probléma nélkül követhetik a történetet anélkül, hogy le kellene venniük tekintetüket a színpadról. Ez csak egyike a Moverio okosszemüvegek izgalmas felhasználási módjainak, olyan további területeken is használják, mint a kereskedelem, az egészségügy, az oktatás, és a szórakoztatóipari-, vagy múzeumi látogatói élmény erősítése.”