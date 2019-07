Gartner: A Kingston a világ legnagyobb félvezetőlapka-vásárlói között

forrás: Prím Online, 2019. július 25. 16:22

A Kingston most került be először az első tízbe azóta, hogy a Gartner 2007-ben megkezdte a piaci részesedés vizsgálatát a félvezető lapkákra költött összeg alapján. Az előrelépés részben annak köszönhető, hogy a Kingston számos okoseszközöket gyártó OEM és ODM kiemelt memóriaszállítója, és folyamatosan kedvező ár-érték arányt és szolgáltatásokat kínál ezekben a szegmensekben. Az összes termékcsaládot – a DRAM-ot, az SSD-t és a beágyazott megoldásokat is – figyelembe véve a Kingston 2018-ban több mint 14 ezer milliárd megabájtnyi memóriát gyártott. Ez az óriási volumen jól érzékelteti a vállalat erejét, pozícióját és fontosságát az iparágban.

A Gartner tanulmányából kiderül, hogy az utóbbi években megnövekedett chip felhasználás a gyarapodó okostelefon és asztali számítógép eladásoknak köszönhető. Az érintett területek vezető gyártói ennek köszönhetően tovább növelték piaci részesedésüket és vásárlóerejüket. A Gartner várakozásai szerint más, bővülő piacok, például a felhőszerverek és az IoT eszközök szegmense további keresletet generálnak a jövőben, elsősorban Kínában. Vásárlóereje, globális partnerkapcsolatai, valamint Kínában és Ázsia csendes-óceáni régiójában található gyártólétesítményei révén a Kingstonnál minden feltétel adott ahhoz, hogy kiaknázza ezeket a növekedési lehetőségeket.

„Bár a Kingston sikerének alapja továbbra is a szerver- és rendszermemória gyártása, az elmúlt tizenöt évben rendkívül jól alkalmazkodtunk termékeinkkel az iparági változásokhoz és a mindenkori piaci igényekhez. Ennek köszönhetően a Kingston a világ egyik legnagyobb SSD-szállítójává vált, és közel egy évtizede látjuk el beágyazott memóriamegoldásokkal a különböző iparági szegmenseket, köztük az orvosi műszerek, a diagnosztikai berendezések és a repülőgépeken használt fedélzeti szórakoztatórendszerek gyártóit. Memóriáink ezenfelül számos hétköznapi eszközben is megtalálhatók, például robotporszívókban, fitneszkarkötőkben, videós biztonsági kaputelefonokban és okosórákban” – mondta Robert Allen, a Kingston marketingért és műszaki szolgáltatásokért felelős európai igazgatója.

A Gartner táblázata a tíz legnagyobb OEM lapkaköltéssel rendelkező vállalatról: