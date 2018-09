Hamarosan Debrecenben is elindul a Taxify

forrás: Prím Online, 2018. szeptember 20. 11:35

A Taxify versenyképes, teljesítményarányos díjazást alkalmaz, szemben a többi piaci szereplő fix-díjas konstrukciójával: a sofőr által teljesített fuvarok számától függően, sávos rendszerben jutalékot számít fel utanként, amelynek mértéke akár 10 százalék is lehet. További előnye, hogy olyan taxisok is csatlakozhatnak, akiknek az autójában nincs bankkártya-leolvasó, hiszen az utasok az okostelefonjukon keresztül is fizethetnek. Így azok a gépkocsivezetők is több jövedelemre tehetnek szert, akik eddig nem tudtak kiszolgálni kártyával fizető utasokat.

A Taxify azért is kínál vonzó feltételeket, mert a gyakorlat igazolta a „boldogabb sofőr, elégedettebb utas” filozófiájukat: ha a taxisok jól keresnek, kényelmes feltételek mellett dolgoznak, akkor az a szolgáltatás minőségén, az utaselégedettségen is érződik. Az Észtországból indult, és ma már a világ 25 országában 15 millió felhasználóval büszkélkedő startup 2016-ban lépett piacra Budapesten, és azóta robbanásszerűen növekedett. 20 autóval kezdtek, és ma már több mint 600 sofőrrel dolgoznak együtt. De ami megalapozta a sikert, az az, hogy az utasok kimagasló, átlagosan 4,89-os osztályzatot adtak a Taxify sofőröknek – vagyis az ügyfélelégedettség meggyőzően magas.

Mivel a cég országos engedéllyel rendelkezik, minden jogszabálynak megfelel, a debreceni indulás az első állomása az országos terjeszkedésnek.