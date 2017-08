Hamarosan érkezik az LG legújabb csúcsmobilja

forrás: Prím Online, 2017. augusztus 21. 11:49

Az LG folytatja az LG G6-tal megkezdett és a Q6-tal továbbvitt termékfejlesztési stratégiáját: a vállalat új csúcskategóriás telefonja, a V30 is FullVision kijelzővel érkezik, ráadásul az első olyan készülék lesz, amely ún. plastic OLED (P-OLED) FullVision kijelzővel készül.

A V30 a 2015-ben bemutatott LG G Flex 2 óta az első OLED kijelzős okostelefon a vállalattól, amely az OLED-technológiában a prémium tévék piacán elért vezető szerepét a prémiumkategóriás mobilokra is szeretné kiterjeszteni. Azon túl, hogy az OLED kijelzők rendkívül vékonyak és kiemelkedő látványt nyújtanak, ideálisak az egyre gyorsabban terjedő és a mobiltelefon-ipar egyik legfontosabb növekedési motorjának számító VR-alkalmazások használatához is.

„Az OLED technológia területén szerzett hatalmas tapasztalatunk a legfontosabb erősségeink közé tartozik, amelyre mindig is a mobiltelefonjainkban kiaknázható lehetőségként tekintettünk” — mondta Juno Cho, az LG mobil üzletágának vezetője. „Mivel a globális mobilpiacon a verseny egyre kiélezettebb, úgy éreztük, most van itt az idő, hogy újra megmutassuk, mire is képes az OLED technológia a mobilkészülékeinkben.”

A vásárlók egyre inkább a nagy kijelzőjű okostelefonokat keresik, ám kerülik az egy kézzel nehezen használható hatalmas készülékeket. Az LG a FullVison készülékeivel, illetve azzal, hogy egyre vékonyabb peremmel rendelkező okostelefonokat vezet be a piacra, éppen erre az igényre reagál. A kiemelkedő képminőséget, élénk és tiszta színeket nyújtó OLED kijelzőtechnológia a FullVision kialakítású kijelzők fejlődési útjának következő állomását jelenti. A maga 6 colos átmérőjével ez az LG OLED FullVision képernyő a cég elmúlt négy évben gyártott legnagyobb kijelzője lesz, miközben a V30 háza kisebb, mint a tavaly bemutatott V20-as modellé. A felső perem 20, az alsó 50 százalékkal lett keskenyebb, mint a V20 esetében, továbbá az LG logó is a hátoldalra került, hogy az OLED kijelző nyújtotta látvány az előlapon minél nagyobb teret kaphasson.

Az LG új telefonján a FullVision kijelző lenyűgöző képét a 4,15 millió pixeles QHD+ (1440 x 2880) OLED panel teszi teljessé. A speciális OLED technológia képes a tökéletes fekete megjelenítésére, amely mellett a teljes színspektrum minden színe a legpontosabb tónusokban jelenik meg.

Az OLED technológia területén végzett sokéves kutatás-fejlesztés alapján az LG hatalmas tapasztalatra tett szert a különböző képi algoritmusok optimalizálásában, így ez az OLED kijelző digitális képek esetén képes az sRGB (azaz a standard vörös, sárga és kék) színtér 148 százalékát megjeleníteni, a digitális mozgóképek esetén pedig a DCI-P3 (Digital Cinema Initiative) tartomány 109 százalékát hozza. Az OLED technológia másik jellemző előnye az alacsony válaszidő, amely töredéke az LCD kijelzőkének. Ennek köszönhetően nincsenek képcsúszások, ami igen fontos feltétele a filmek zavartalan élvezetének és a VR-játékoknak. A telefon emellett a HDR 10-es tartalmakat is támogatja, amivel a videózás és a filmnézés egészen új világát tárja fel a felhasználók előtt.

Mivel az új okostelefon kijelzője P-OLED, a készülék lekerekített sarkokat és ergonomikus, kényelmes használatot biztosító dizájnt kaphatott. A P-OLED esetében a pixeleket az üvegnél lényegesen ellenállóbb műanyag lapba építik, de a telefon kijelzőjét emellett a törésbiztos Corning Gorilla Glass 5 technológia is védi. A P-OLED technológia esetében kijelző-beégés problémával sem kell számolni. Az innovatív fejlesztés jelentősen csökkenti a pixelek oxidációját, az ún. pixel-scannnig technológiával pedig az egyes képpontok energiafogyasztása kisebb lesz, így az akkumulátor is tovább bírja.