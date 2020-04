Hasznos adatokkal bővül a HONOR MagicWatch 2 tudása

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága bemutatta a Watch GT 2e okosórát. Az aktív életmód ösztönzésére készített eszköz százféle különböző edzésmódot támogat, számos egyéb egészségügyi- és fitnesz-funkció mellett a véroxigén szintjét is tudja mérni. A vállalat külön ügyelt a hölgyekre is, a Watch GT 2e bemutatásával párhuzamosan a 2019 őszén debütáló Watch GT 2 legújabb, most bejelentett 42 mm – es változata már a menstruációs ciklust is figyeli.