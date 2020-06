Hasznos tippek nem csak a home office-ból visszatérőknek

forrás: Prím Online, 2020. június 19. 17:23

Az otthon gondosan berendezett dolgozósarkot nem csak a kényelem miatt lesz nehéz hátrahagynunk most, hogy lassan, de biztosan visszatérhetünk az irodákba. Házi munkaállomásunk előtt ülve eddig csak saját elvárásainknak kellett megfelelnünk, régi-új irodai környezetünkben azonban – biztonságunk érdekében – másokkal közösen kell fenntartanunk a rendezettséget és tisztaságot. Az LG Magyarország most összegyűjtötte, mire érdemes odafigyelnünk, ha tiszta irodai környezetben szeretnénk dolgozni.

Gócpontok az irodában

A legszennyezettebb pontok az irodában azok, amikhez a legtöbbször érünk hozzá: ilyen az asztal, a hűtőszekrény, a billentyűzet, az egér, a bögrék, a vízadagoló, a kilincsek, a kávégép, a fénymásolók, valamint egy olyan tárgy, amit mi magunk viszünk be a helyiségbe: a mobiltelefonunk. Az Arizónai Egyetem kutatása szerint egy átlagos okostelefon képernyőjén akár 25 000 organizmus is megélhet, ezért naponta többször érdemes letisztítanunk kedvenc készülékünket.* Mivel a baktériumokat az irodán belül mi magunk szállítjuk, a vírusos időszakban a hot desk, azaz a szabadon elfoglalható, közös munkaállomás nem éppen a legjobb megoldás.

Élet az asztalon

Bár reggelente nem ezzel a gondolattal ülünk le számítógépünk elé, egy átlagos munkaasztal akár négyszázszor szennyezettebb lehet, mint egy átlagos toalettülőke, és akár 10 millió baktérium is megélhet rajta. Használjunk fertőtlenítő törlőkendőt az íróasztal napközbeni tisztántartására, és mielőtt hazaindulnánk, rakjunk rendet az asztalon és takarítsunk el magunk után. Van, ahol elegendő hetente egyszer takarítani, de nagylétszámú, sűrűn látogatott irodahelyiségek esetén, valamint a jelenlegi helyzetben inkább a napi gyakoriság ajánlott.

Tiszta kéz, tiszta klaviatúra

Közlekedés közben a kapaszkodóról, a liftgombról, a kilincsekről, a lépcsőkorlátról rengeteg nem látható szennyeződést viszünk magunkkal az irodába. Éppen ezért – bár az utóbbi időben számtalanszor hallottuk – mindig érdemes kiemelni, hogy a személyi higiénia a kézmosásnál kezdődik. Az olyan baktériumok, mint a szalmonella, a kólibaktérium vagy a sztafilokokkusz és az olyan vírusok, mint az influenza vagy a megfázás 80 százaléka ugyanis érintéssel terjed – ez pedig azt jelenti, hogy bármihez is érünk hozzá az irodában, terjesztjük ezeket a baktériumokat. Érdemes észben tartanunk ezt, mielőtt legközelebb elkezdjük rágni a kedvenc tollunk végét! Ha biztosra akarunk menni, tartsunk kézfertőtlenítőt az asztalunkon és használjuk naponta többször, hogy ne jelenthessen problémát, ha az elmélyült munka közben véletlenül az arcunkhoz nyúlunk.

Gyors ebéd a monitor előtt

Bár az ételmaradékoknak, kávé- és vízfoltoknak egyébként sincs semmi keresnivalója a céges iratokon, jelen helyzetben különösen fontos, hogy az elfogyasztott ebédünk morzsái ne maradjanak az asztalunkon. Ételeinket a konyhában fogyasszuk el, tányérjainkat pedig lehetőség szerint mosogatógépbe helyezzük el, vagy azonnal mosogassuk el használat után. Mosogatáshoz a szivacs helyett inkább használjunk műanyag kefét, hiszen ebben kevesebb baktérium tud megtelepedni. Ha nem a monitor előtt, hanem a konyhában étkezünk, kisebb az esélye annak is, hogy közvetlenül az étkezés előtt hozzáérünk olyan gócpontokhoz, mint az egér vagy a forgószék karfája.

Higiénikus munkavégzés

A kézmosás után legfontosabb teendőnk az íróasztal napi tisztán tartása, amibe a klaviatúra, az egér és a monitor is beleértendő. A klaviatúrán nagyjából 7500 baktérium telepedhet meg, ráadásul az irodai dolgozók 11 százaléka soha nem tisztítja a billentyűzetét, holott a vírusok akár több mint 24 órán át képesek életben maradni a hasonló felületeken** . „Meglepő lehet, de a tüsszentéssel, köhögéssel, kilégzéssel monitorunkra is rengeteg baktérium kerülhet, ezért az alapos tisztításból semmiképpen se felejtsük ki a képernyőt. Hasonlóan a mobilunkhoz, a monitort vagy a laptop kijelzőjét is érdemes kijelzőtisztító folyadékkal, mikroszálas kendővel tisztítani. A fertőtlenítőszerektől sem kell tartanunk, nyugodtan használhatjuk őket az elektronikai eszközökön is, de ne közvetlenül a képernyőre, inkább egy rongyra fújjuk azokat vagy használjunk fertőtlenítő kendőt” – tanácsolja Orémus Eszter, az LG szakértője.

Rend a lelke mindennek

A tisztaságot egy rendszerezett, jól átlátható asztalon lehet a legkönnyebben megtartani, hiszen minél több felesleges tárgyat – iratokat, irodai eszközöket, kiegészítőket, stb. - tartunk magunk körül, annál több felületet biztosítunk a por és a baktériumok megtelepedésének, és annál nehezebb dolgunk lesz (vagy adott esetben a takarítóknak annál nehezebb dolga lesz) a munkaállomás tisztán tartásakor. A papírokat ezért igyekezzünk egy kupacban elhelyezni az asztalon, a már nem szükséges eszközöket pakoljuk el, a szemetet pedig mindig azonnal dobjuk ki és élelmiszermaradékot, szennyezett edényeket még véletlenül se hagyjunk magunk után.

