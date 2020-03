Idén is rangos elismerésben részesült az LG OLED tévéje a Red Dot dizájnversenyen

forrás: Prím Online, 2020. március 26. 18:09

Az LG Electronics (LG) ismét bizonyított a formatervezés terén: a vállalat termékei összesen 19 elismerést érdemeltek ki az idei Red Dot Design Awards dizájnversenyen. A GX Gallery OLED televíziószéria 65 colos modellje (65GX) a legjobb dizájnnak kijáró Best of the Best díjat is megkapta.

A Red Dot termékdizájn kategóriájának Best of the best díját kiérdemlő LG termék luxusminőségű, úgynevezett galéria-kialakítást kapott: a művészet ihlette karcsú televízió tökéletesen simul a falra, amellyel új lehetőségeket kínál a lakberendezés és dekoráció terén. Hasonlóan a többi 2020-as LG OLED tévéhez, a Red Dot győztes készülék is kiemelkedő házimozi-élményt nyújt az új, harmadik generációs Alpha 9 processzor mesterséges intelligenciával, valamint páratlan színmegjelenítést az OLED végtelen kontrasztaránya révén.

A Red Dot egyike a világ három legrangosabb iparági dizájnmegmérettetésének, bírái idén 60 ország 6500 terméke közül választották ki a legjobbakat. Az LG 65GX mellett Red Dot bírái további két LG OLED televíziót — az LG SIGNATURE OLED 8K (77ZX modell) és az LG OLED WX Wallpaper 4K OLED készülékeket — is díjjal jutalmazták. Februárban ez a három OLED modell egy másik neves nemzetközi dizájnversenyen, az iF Design Awardson is elismerésben részesült.

Az LG OLED televíziókat 2013-as megjelenésük óta minden évben elismerték a Red Dot bírái, a legjobb dizájnnak járó díjat immár hatodik alkalommal érdemelték ki. A korábbi díjazottak közé tartozik a világ első feltekerhető televíziója, az elegáns Wallpaper TV és a minimalista Picture-on-Glass TV.

Néhány további termék az LG-től, amely Red Dot dizájndíjban részesült:

LG SIGNATURE OLED TV (77ZX modell)

LG SIGNATURE légkondicionáló

LG V60 ThinQ mobiltelefon és Dual Screen 3

LG OLED TV (65WX modell)

LG NanoCell TV (75NANO99 modell)

LG UltraFine “Ergo” kijelző (32UN880 modell)

LG UltraGear gaming monitor (27GN950 modell)

LG hangprojektor (SN11RG modell)

LG Styler fekete kiadás

LG InstaView Door-in-Door hűtőszekrény Craft Ice funkcióval

LG CordZero ThinQ A9 rúdporszívó és -felmosó

LG CordZero ThinQ robotfelmosó

LG 24 colos elöltöltős mosógép AI DD és kettős inverter-hőszivattyús szárítógép

LG PuriCare négylépéses víztisztító

LG inverter-hőszivattyús vízmelegítő

„Hiszünk a nagyszerű dizájn fontosságában, ezért mindig nagy elismerés díjat kapni a Red Dot bíráitól” — mondta Noh Chang-ho, az LG Electronics szenior alelnöke és dizájnmegoldásokért felelős vezetője. „Az LG elkötelezett aziránt, hogy a vásárlók igényeinek megfelelően esztétikus termékeket alkosson, ezért a továbbiakban is keresni fogjuk azokat az innovatív dizájnmegoldásokat, amelyek hozzáadott értéket képviselnek és kivételes felhasználói élményt nyújtanak.”