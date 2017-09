Intelligens háztartási megoldások az IFA-n

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 1. 19:32

Európa egyik legjelentősebb elektronikai és háztartási eszközöket felvonultató kiállításán a látogatók virtuális valóság szemüveg segítségével csöppenhetnek bele a Candy Hoover cégcsoport által bemutatott okosháztartás mindennapjaiba.

Az otthonok szinte mindegyikében megtalálható eszközöket gondolt és tervezett újra a Candy, melyeket a fogyasztói elektronika és a háztartási készülékek egyik legjelentősebb európai seregszemléjén, a szeptember 1-jén nyitó IFA kiállításon mutat be a cég. Az újdonságok egyike a Bianca névre keresztelt okosmosógép, mely képes chatüzenetben jelzi, ha valami nem stimmel a mosással. Az okostelefonnal is párosítható eszközzel nem kell többé azon gondolkodni, hogy mikorra időzítsük a mosást, hogy hazaérjünk, mire végez, ugyanis távolról vezérelhető, de szükség esetén a mosógép is „visszaszól”.

„A gépi intelligenciával felvértezett Bianca-val párbeszédet folytathatunk okostelefonunk segítségével. Az okosmosógép értelmezi a fogyasztó igényeit, korrigálja az esetleges hibákat, tanul és fejlődik, s ha kell, interakcióba lép velünk. Korábban, ha például eltömődött a szűrő, akkor a mosógépek jobb esetben valamilyen értelmezhetetlen kód formájában jelezték a hibát, Bianca viszont egyértelmű üzenetet küld a felhasználó telefonjára a karbantartás szükségességéről, vagy éppen segít kiválasztani az optimális mosási programot” – avat be a részletekbe Filipova Brigitta, a Candy Hoover Hungary Kft. trade marketing managere.

Persze a mosás indítása közvetlenül az eszközről is elérhető: ezt a felhasználó a Smart Ring nevű érintőképernyős felület segítségével teheti meg. A tervezők még arra is gondoltak, hogy a tipikusan földön elhelyezett mosógép „programozásához” ne kelljen lehajolni: az érintővezérlő 11 fokos dőlésszöge biztosítja az egyszerű hozzáférést és guggolásmentes kezelést. A Candy fejlesztői a mosógép fő funkcióját sem hagyták érintetlenül. A Mix Power Jet Plus technológiával a mosószer nem egyszerre folyik be a ruhák közé, hanem folyamatos adagolással. Ez a Zoom funkció keretében érhető el, mely minden szövettípus és mosóprogram esetében alkalmazható és kevesebb, mint egy óra alatt még tisztább mosást eredményez.

Nincs több piszkos meló

Szintén az IFA-n mutatkozik be a legújabb, vezeték nélküli multifunkciós kézi porszívó, a Hoover Rhapsody. A készülékben elsőként jelenik meg a HSpin technológia, melynek lényege, hogy a gép belső szűrőháza forgómozgást végez, ami a megszokott szívóhatáson túl további légáramlatot eredményez. Ennek köszönhetően az összegyűjtött kosz a tartály aljára kerül, így annak ürítése nem tartozik többé a „piszkos munkák” közé. A készülék számos kiegészítőjének köszönhetően a lakásban és kültéren egyaránt megállja a helyét, legyen szó autókárpit, padlószőnyeg vagy éppen parketta tisztításáról. „Ráadásul a Rhapsody képes eljutni a legnehezebben megközelíthető helyekre is: akár 180 fokos szögben is dönthető, míg a szívófejen elhelyezett LED világítás biztosítja, hogy az eldugott, sötét sarkokat is alaposan kitisztítsuk” – tette hozzá Filipova Brigitta.

A Candy Hoover cégcsoport újdonságai elsőként a szeptember 1-6. között megrendezésre kerülő IFA elektronikai kiállításon próbálhatók ki rendhagyó formában is; virtuális valóság segítségével teremtik meg az okosháztartás hangulatát, így termékeik főbb előnyeit 3D-ben, különleges körülmények között is megtapasztalhatják az érdeklődők.